El Ayuntamiento de San Javier organiza las 'Jornadas de buenas prácticas: Envejecimiento activo'

SAN JAVIER (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

Profesionales del ámbito de los servicios sociosanitarios y de los servicios sociales de distintos municipios de la Región de Murcia han participado este viernes en San Javier en las 'Jornadas de buenas prácticas: Envejecimiento Activo', organizadas por la Concejalía de Derechos Sociales y Familia dentro de su programa 'Envejecimiento 2.0'.

El alcalde, José Miguel Luengo, y la directora general de Pensiones, María Antonia Abril, han abierto la jornada que se ha celebrado con el objetivo de "reflexionar, trabajar y compartir diseños de políticas prácticas que promuevan un envejecimiento digno, saludable y participativo", en palabras de la concejala del ramo, María del Mar Pérez.

La jornada ha comenzado con la ponencia de Carmelo Gómez, enfermero especialista en Geriatría, sobre 'Envejecimiento activo. Herramientas para dar vida a los años', a la que ha seguido un debate, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Una mesa de experiencias, celebrada en la segunda parte de la mañana, ha permitido compartir iniciativas como la de 'Cercanos y activos: Proyecto tecnomayores', del Ayuntamiento de Lorca; 'Protocolo de coordinación sociosanitaria para la atención de personas mayores que viven solas', del Ayuntamiento de Molina de Segura, y 'Buenas prácticas: Proyecto Radar' del Ayuntamiento de San Javier.

En su intervención, Luengo ha subrayado la transversalidad de las políticas municipales que integran a los mayores, en todos los ámbitos, y los programas específicos municipales que fomentan e impulsan ese envejecimiento activo y combaten la soledad entre los mayores y ha destacado la oportunidad de este tipo de jornadas para corregir fallos y seguir creciendo en la atención a las personas mayores.

Por su parte, Abril ha recordado que la Comunidad Autónoma ha destinado 1,2 millones de euros en subvenciones a los ayuntamientos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la puesta en marcha de proyectos pilotos en la atención a mayores como ha hecho San Javier con iniciativas como 'Envejecimiento 2.0' a través del proyecto Radar.