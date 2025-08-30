El restaurante ha cosechado importantes reconocimientos, como el prestigioso Bib Gourmand de la Guía MICHELIN - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

El Ayuntamiento de Santomera distinguirá al Restaurante Tándem con la Medalla al Mérito Cultural 2025, un galardón que reconoce su destacada trayectoria en el ámbito gastronómico y su contribución a proyectar el nombre del municipio.

Fundado por los santomeranos Pedro Buitrago y Alejandro Buitrago, junto a María José Pagán, Tándem ha pasado de ser un proyecto que nació en Santomera a convertirse en un referente de creatividad, sabor y calidad humana, ahora ubicado en la capital murciana.

En estos años, el restaurante ha cosechado importantes reconocimientos, como el prestigioso Bib Gourmand de la Guía MICHELIN o el Premio Talento Joven de la Gastronomía otorgado por el diario La Verdad. Además, Tándem ha llevado el nombre de Santomera y de la Región de Murcia a escenarios internacionales, participando en ferias tan relevantes como el Salón Gourmet de Madrid, el SIAL de París o Fruit Logística en Berlín.

"Es un orgullo ver cómo los sueños de los nuestros se cumplen. Pedro, María José y Alejandro son un ejemplo de trabajo, talento y pasión que ha situado a Santomera en el mapa gastronómico", ha declarado el alcalde, Víctor Martínez.

"Con esta distinción, el Ayuntamiento de Santomera reconoce no solo la excelencia profesional del equipo de Tándem, sino también su capacidad para innovar y generar oportunidades, inspirando a jóvenes emprendedores y llevando el nombre de Santomera por todos los rincones", ha subrayado el primer edil.

El galardón se entregará el próximo 29 de septiembre, durante el acto institucional con motivo del Día del Ayuntamiento. Esta distinción se enmarca en la iniciativa municipal para visibilizar el talento local y reconocer públicamente a quienes contribuyen al prestigio de Santomera desde distintos ámbitos.