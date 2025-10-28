El Ayuntamiento de Santomera mejora la seguridad ciudadana con la renovación de la flota policial

Presentación de los nuevos vehículos de la Policía Local de Santomera - CARM

SANTOMERA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santomera ha incorporado esta semana dos nuevos coches patrulla a la flota de la Policía Local, con una inversión cercana a los 80.000 euros destinada a mejorar los medios materiales del cuerpo y reforzar la seguridad en el municipio, según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.

El alcalde, Víctor Martínez, junto a las concejalas de Seguridad Ciudadana y de Educación, María José Gil y María Tornel, respectivamente, ha presentado este martes los vehículos en el CEIP Campoazahar de La Matanza, durante una exhibición de medios de la Policía Local que se extenderá al resto de centros educativos del municipio.

Martínez ha destacado que "la seguridad de nuestros vecinos es una prioridad, y por eso seguimos dotando a la Policía Local de los recursos necesarios para que pueda desempeñar su labor con eficacia y garantías".

Los nuevos coches, con una imagen renovada y dotados con los últimos avances tecnológicos en materia de seguridad, permitirán aumentar la capacidad de respuesta ante emergencias y mejorar la vigilancia en todo el término municipal.

A esta adquisición se sumará, en las próximas semanas, la incorporación de un nuevo vehículo todoterreno destinado a prestar servicio en los núcleos diseminados de la localidad, financiado por la Dirección General de Administración Local, con el objetivo de ofrecer una atención más cercana, rápida y eficiente a la ciudadanía.

"Nuestro compromiso es seguir invirtiendo en seguridad para garantizar el bienestar y la libertad de nuestros vecinos y vecinas", ha concluido el alcalde.