Ballesta insiste en que la moción se inició "hace unos meses en un despacho de Moncloa y luego se han buscado excusas"

MURCIA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha defendido este jueves que las mociones de censura presentadas por PSOE, Cs y Podemos en la Comunidad y en el Ayuntamiento de Murcia se engloban en una operación que se inició "hace unos meses en Madrid y luego han buscado las excusas y justificaciones".

"Esto es como lo del entrenador del lunes, que cuenta lo que había que hacer en el partido una vez que ya se ha jugado. Son los propios medios de comunicación los que han publicado que esto se inició hace varios meses en un despacho de la Moncloa, una estrategia que obedece a intereses espurios y que nada tienen que ver con Murcia y los murcianos", ha señalado en declaraciones al programa Espejo Público de Antena 3.

En esta línea, el regidor ha señalado que a los murcianos "nos duele que se utilice Murcia como laboratorio experimental o tubo de ensayo para una estrategia de carácter nacional". "Lo que no se han atrevido a hacer en otros sitios lo han hecho aquí, como si los murcianos fuéramos hijos de un dios menor", ha lamentado.

Para José Ballesta, "esta estrategia de carácter nacional fraguada en un despacho de la Moncloa por los vicesecretarios políticos de los partidos está motivada, por un lado, por la necesidad de Cs de reafirmarse modificando su espacio político tras unos reverses electorales y, por otro lado, por la necesidad del PSOE de reconducirse hacia el centro debido al vínculo que tiene con su socio en el Gobierno, Podemos. Y esto es lo que nos duele en Murcia", ha aseverado el regidor.

En relación a la trama de bulos y falsedades sobre presuntas irregularidades administrativas destapada con los audios del secretario general de los socialistas murcianos, Diego Conesa, el alcalde de Murcia ha defendido que "primero, no hay ningún proceso judicial, penal o administrativo abierto contra ningún miembro del Ayuntamiento de Murcia".

"Segundo, no hay ningún imputado en el Ayuntamiento de Murcia entre el equipo de Gobierno. Tercero, llevo 23 años dedicado al servicio público, tanto en la administración universitaria como la regional y ahora en el Ayuntamiento, y no he pisado un tribunal ni recibido ninguna imputación", ha recordado.

"Si yo tuviera un milímetro de duda de alguna presunta irregularidad, lo hubiera zanjado de manera inmediata y sería yo quien lo hubiera denunciado", ha asegurado.

Con respecto a su continuidad en relación a la moción de censura del próximo 25 de marzo, José Ballesta ha destacado no tener "capacidades proféticas", pero sí tengo "una vocación de servicio a la tierra en la que he nacido, en la que han nacido mis hijos y mis nietos, y en la que están enterrados mis padres".

Finalmente, ha recordado que "los grandes éxitos de España los hemos conseguido cuando hemos hecho las cosas todos juntos; cuando entramos en frentismos y en divisiones obtenemos grandes fracasos".