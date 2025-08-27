La bandera amarilla ondea este miércoles en 7 playas de Águilas y Cartagena

MURCIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los puestos de vigilancia del Plan Copla han abierto este miércoles con bandera amarilla, que indica precaución en el baño, en 7 playas de Cartagena y Águilas, según la última actualización publicada por el Centro de Coordinación de Emergencias.

En concreto, se trata de Calarreona y Malatentisco, en Águilas; y Calblanque, Galúa, Sirenas, Entremares y Levante (Cabo de Palos), en Cartagena.

El resto de puestos de vigilancia de la Región de Murcia ha abierto con bandera verde, que indica baño seguro.

La Dirección General de Seguridad y Emergencias recuerda a los bañistas que atiendan siempre las indicaciones de los socorristas y respeten la señalización en cada playa.