La Beata Madre Esperanza protagoniza el cupón de la ONCE del 7 de octubre

Presentación del cupón de la ONCE de Madre Esperanza - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

La Beata Madre Esperanza de Jesús será la protagonista del cupón de la ONCE correspondiente al martes, 7 de octubre. Cinco millones de boletos llevarán por toda España la imagen y el legado de esta religiosa nacida en El Siscar, bajo el lema 'Desde Santomera para el mundo', según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La presentación oficial tuvo lugar este domingo, tras la eucaristía conmemorativa del 132 aniversario de su nacimiento celebrada en el Huerto de Madre Esperanza, en El Siscar, a la que asistieron 250 personas.

El acto estuvo presidido por el alcalde de Santomera, Víctor Martínez, junto a Patricio Cárceles, director general adjunto de Juego de la ONCE; Juan Carlos Morejón, delegado de la ONCE en la Región de Murcia; y Miguel Francisco Riesco, delegado territorial en España de los Hijos del Amor Misericordioso.

Durante su intervención, el primer edil ensalzó la figura de Madre Esperanza, a quien definió como "nuestra siscareña y santomerana más universal".

Asimismo, adelantó que el Ayuntamiento continuará impulsando y apoyando diversas iniciativas para difundir su vida y obra. "Gracias a ella, el nombre de nuestro pueblo ha llegado a rincones insospechados de todo el mundo", subrayó.

Víctor Martínez aprovechó además para destacar el compromiso municipal con la inclusión y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, recordando medidas puestas ya en marcha como la instalación del sistema 'Passblue' en más de una decena de semáforos o la adaptación de aceras para facilitar la movilidad.

Madre Esperanza, de El Siscar al mundo María Josefa Alhama Valera, conocida como Madre Esperanza de Jesús, nació en El Siscar en 1893. Mística y religiosa, dedicó su vida a transmitir el amor de Dios como Padre y tierna Madre, fundando para ello las congregaciones de las Esclavas y de los Hijos del Amor Misericordioso.

En 1936 se trasladó a Roma, donde ayudó a los heridos de la II Guerra Mundial. Posteriormente, se estableció en Italia, donde permaneció entregada al servicio de los sacerdotes y de los más necesitados hasta su fallecimiento el 8 de febrero de 1983, en el Santuario de Collevalenza (Todi), complejo levantado gracias a su esfuerzo y fe inquebrantables.

Fue declarada venerable en 2002 y beatificada el 31 de mayo de 2014.Su proceso de canonización continúa abierto, pendiente de la confirmación de un segundo milagro que la eleve hasta la santidad.

EL CUPÓN DE LA ONCE

El Cupón Diario de la ONCE ofrece un premio principal de 500.000 euros al número más la serie, además de 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

También reparte 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros por las tres primeras o últimas cifras; 54.000 premios de 6 euros a las dos primeras o últimas; y un reintegro de 2 euros a la primera o última cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan a través de más de 20.700 vendedores y vendedoras de la Organización, así como en la web 'www.juegosonce.es' y en puntos de venta autorizados.