La Biblioteca Regional organizará encuentros de autores de la Región de Murcia en Alicante y Albacete

El director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, y el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, en la presentación de las actividades - CARM

SAN JAVIER (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

La Biblioteca Regional de Murcia (BRMU), dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, ha organizado encuentros de autores murcianos en Alicante y Albacete, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

En concreto, las llamadas 'Quedadas literarias' se llevarán a cabo el 14 de mayo en la biblioteca Azorín de Alicante, con Miguel Ángel Hernández, Inma Pelegrín y Luis Leante; y el 10 junio en la biblioteca pública de Albacete, con Jerónimo Tristante, Manuel Moyano y Ana Ballabriga.

De esta manera, "ayudamos a la difusión nacional del excelente plantel actual de autores de nuestro territorio", ha dicho el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, que ha presentado este viernes los pormenores de la programación en San Javier, acompañado al alcalde, José Miguel Luengo, y el concejal de concejal de Cultura, David Martínez.

"Se trata de la primera vez en la historia de la institución que realizamos un evento fuera de nuestra Región", ha explicado Sánchez.

En lo que respecto al programa de 'Quedadas literarias' de este año en municipios de la Región, el primer encuentro se celebrará en Ricote (27 de febrero), con la autora local María Sánchez-Saorín; la reciente ganadora del Premio Adonáis, Carmen María López; y Diego Sánchez Aguilar.

El 26 de marzo se celebrará otro encuentro, en Molina de Segura, con Lola López Mondéjar, Manuel Moyano y Miguel Ángel Hernández; y el 7 de mayo el acto será en la Finca Cañada Honda de Librilla, y contará con el autor local Santos Martínez, junto a la poeta Katy Parra y a Paco López Mengual.

Además, el 11 de junio tendrá lugar una última quedada en el Casino de Mazarrón, con Leonardo Cano, Ani Galván y Dani Torregrosa.

DÍA DEL LIBRO EN SAN JAVIER

La Biblioteca Regional celebrará el próximo Día del Libro en San Javier, en el edifico de la Casa de la Juventud, donde la compañía teatral Ditirambo realizará una lectura dramatizada de autores del Siglo de Oro amenizada por alumnado del Conservatorio de San Javier.

El alcalde, José Miguel Luengo, ha agradecido la elección de San Javier para acoger la celebración, con actividades que se sumarán al programa que ha presentado la biblioteca, que incluye más de 50 actividades de fomento de la lectura y la cultura hasta el mes de junio.