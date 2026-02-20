Bolaños aclara que nadie ha pedido que las lenguas cooficiales sean imprescindibles para la regularización

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el Parador de Lorca - EUROPA PRESS

LORCA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado este viernes en Lorca que se estudiarán todas las aportaciones que lleguen al borrador de decreto para la regularización extraordinaria de migrantes pero, ha asegurado, ninguna aportación recibida "conlleva que ninguna lengua cooficial sea requisito imprescindible para otorgar la autorización inicial, ni de residencia, ni de trabajo".

Bolaños ha recordado que la norma no está aprobada todavía definitivamente por el Consejo de Ministros, actualmente está en fase de audiencia pública, en la que organizaciones, administraciones y operadores jurídicos están haciendo.

Ha reiterado que "todas ellas se van a estudiar y se hará una propuesta que se elevará al Consejo de Estado y después al Consejo de Ministros para la aprobación definitiva del Real Decreto".

"Lo que hay es un proceso de audiencia pública donde todas las administraciones hacen sus propuestas y donde no hay ni siquiera un texto que todavía haya tenido en cuenta, haya valorado esas propuestas que se están realizando en este momento", ha concluido.