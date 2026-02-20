Bolaños visita las obras del nuevo Tribunal de Instancia de Lorca, "clave para mejorar el servicio judicial"

Bolaños ha estado acompañado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región, Manuel Luna, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, el Fiscal Superior, José Luis Díaz Manzanera y la presidenta del Tribunal de Instancia de Lorca - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

MURCIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha visitado este viernes las obras del nuevo Tribunal de Instancia de Lorca, un proyecto que permitirá modernizar y unificar las sedes judiciales del partido judicial para mejorar de forma sustancial la atención a la ciudadanía.

Una ejecución que cuenta con una inversión estimada de 16,9 millones de euros y una superficie construida de más de 10.000 metros cuadrados. En su intervención, el ministro ha señalado que el nuevo Tribunal de Instancia de Lorca estará terminado este verano y funcionará este mismo año a pleno rendimiento en un único edificio.

Asimismo, ha destacado que la Región de Murcia será la comunidad más beneficiada por la convocatoria histórica de 500 nuevas plazas de jueces y magistrados, de las que 19 corresponden a Murcia, lo que supone un aumento del 11,2 por ciento de su planta judicial.

Durante la visita, Bolaños ha estado acompañado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Manuel Luna, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, el Fiscal Superior, José Luis Díaz Manzanera y la presidenta del Tribunal de Instancia de Lorca, Carmen Berta Romero, entre otros representantes institucionales.

LA UNIFICACIÓN DE SEDES QUE MEJORA EL SERVICIO PÚBLICO

La nueva infraestructura permitirá resolver los problemas de dispersión, ya que las sedes judiciales de Lorca se encuentran actualmente repartidas en cuatro edificios distintos. Con el nuevo Tribunal de Instancia de Lorca, todos los órganos judiciales se concentrarán en una única sede, lo que facilitará los trámites a ciudadanos, profesionales y operadores jurídicos.

Además, se optimizará la gestión de los recursos públicos y se reducirán los costes derivados de arrendamientos.

El edificio albergará el Tribunal de Instancia (Sección Civil y de Instrucción y Sección de lo Penal), ocho salas de vistas, la Fiscalía, el servicio de guardia, la clínica médico-forense, el Registro Civil, diversas dependencias profesionales, zona de detenidos y policía, archivos y áreas de reserva para futuras ampliaciones.

PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS Y COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD

El proyecto ha puesto también el foco en la protección de las víctimas con la mejora de los circuitos de acceso, de manera que estén diferenciados y se evite cualquier contacto con sus presuntos agresores. Asimismo, la nueva sede se ha diseñado conforme a los estándares más exigentes de eficiencia energética y sostenibilidad para edificios administrativos, contribuyendo a una justicia más moderna, accesible y respetuosa con el entorno en línea con los compromisos del Ministerio.

El Tribunal de Instancia de Lorca se ubica en el entorno del conjunto históricoartístico de Lorca, en el denominado Barrio de los Artesanos, respetando el valor patrimonial de la zona. El proyecto mantiene elementos arquitectónicos protegidos, como las fachadas históricas existentes en la manzana delimitada por las calles Paradores, Galdo, Selgas y Palmera Uceta en el municipio.