Bomberos apagan un incendio declarado en una vivienda unifamiliar en Águilas - IMÁGENES CEDIDAS POR BOMBEROS DEL CEIS

MURCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) han intervenido este martes por la tarde en la extinción de un incendio declarado en una vivienda unifamiliar, en la calle Jovellanos de Águilas, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

El aviso se recibió a las 17.51 horas en la sala del '1-1-2', cuando los vecinos del inmueble y la Policía Local de Águilas alertaron del incendio, informando que salía humo y llamas por las ventanas y que éste se ha propagada rápidamente, viéndose afectada toda la vivienda.

Al lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Águilas, Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento y una ambulancia asistencial de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Los bomberos se retiraron del lugar a las 19.38 horas. Por su parte, el personal sanitario del 061 atendió a una mujer de 62 años debido a una crisis de ansiedad, sin tener que ser trasladada a ningún centro hospitalario.

Finalmente, sobre las 20.15 horas los bomberos regresaron para refrescar la vivienda tras recibirse una llamada informando que se veían llamas de nuevo en el interior de la vivienda.