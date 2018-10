Bomberos del CEIS ofrecerán charlas para prevenir incendios en viviendas por mal uso de elementos de calefacción

Publicado 27/10/2018 12:59:37 CET

MURCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) ofrecerán charlas destinadas a difundir consejos que lleven a prevenir y evitar los incendios en viviendas causados por el mal uso de los aparatos de calefacción.

El director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias, José Ramón Carrasco, presentó ayer, en el parque de bomberos del CEIS en Caravaca de la Cruz, el ciclo de charlas que, en principio, se ofrecerán en Yecla, Jumilla, Cieza y Caravaca de la Cruz.

El director general destacó "el trabajo de prevención que hacen los bomberos entre sus vecinos" y resaltó "la importancia de evitar los incendios en viviendas, sobre todo en las habitadas por personas mayores, las más vulnerables". "Vamos a intentar que todo el mundo conozca pautas para que, ahora que llega el invierno, todo el mundo use los elementos de calefacción de forma segura", añadió.

Carrasco indicó que, de los 4.459 incidentes atendidos por los bomberos del CEIS en 2017, 516 fueron incendios en viviendas, edificios o locales, muchos de ellos provocados por elementos de calefacción.

Entre los consejos ofrecidos se encuentran los siguientes:

--Si tienes chimenea, antes de encenderla asegúrate de que el tiro está limpio.

--No dejes cerca de la chimenea, brasero o estufa nada que pueda arder. No es buena idea poner a secar ropa cerca.

--Asegúrate la ventilación. Deja entreabierta una ventana.

--Si te vas de casa, apágalos. También si te vas a dormir.

--No pongas ropa encima de los radiadores, ni siquiera de los radiadores eléctricos.

--Cuidado con el brasero colocado bajo la mesa camilla. Las faldas de la mesa no deben entrar en contacto con él.

--No sobrecargues los enchufes.

--Instala un detector de humos.