Bomberos controlan el incendio en dos camiones abandonados y una nave en Cañada de Gallego (Mazarrón)

Bomberos controlan el incendio de dos camiones y una nave en Cañada de Gallego en Mazarrón - IMAGEN FACILITADA POR EL CEIS

MURCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) han controlado esta madrugada el incendio declarado en dos camiones abandonados y una nave/almacén colindante en la pedanía de Cañada de Gallego, término municipal de Mazarrón, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

El aviso en la sala del '1-1-2', por lo que se movilizó a varias dotaciones de bomberos del CEIS hasta la zona. Por el momento, no han trascendido las características de la actividad de la nave afectada.

Los bomberos continúan realizando labores de enfriamiento y ventilación para asegurar la completa extinción del fuego.