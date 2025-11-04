Bullas, seleccionado en la campaña 'Juntos Brillamos Más 2025' de Ferrero Rocher

BULLAS (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

Bullas ha sido seleccionado para participar en la campaña nacional de Ferrero Rocher 'Juntos Brillamos Más 2025', una iniciativa que alcanza su décimo segunda edición con la que destacar la belleza, el espíritu navideño y la unión de los pueblos de España.

Ayer se dieron a conocer las 17 localidades seleccionadas, una por cada comunidad autónoma española, que competirán por ser iluminadas con la decoración navideña de Ferrero Rocher. Bullas ha sido elegida como representante de la Región de Murcia, convirtiéndose en el primer municipio murciano que opta a esta distinción, según han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

En esta primera fase del concurso, la votación popular estará abierta hasta el 23 de noviembre a través de la página web oficial de Ferrero Rocher (https://www.ferrerorocher.com/es/es/xp/navidaddeoro/pueblo/b...), donde cualquier persona podrá mostrar su apoyo votando por Bullas.

La campaña constará de cuatro fases eliminatorias y culminará con una final el 15 de diciembre, en la que se dará a conocer la localidad ganadora de la edición 2025.

El Ayuntamiento de Bullas ha mostrado su "satisfacción" por esta elección, que supone un "reconocimiento al encanto, la hospitalidad y el espíritu comunitario del municipio, además de una oportunidad para dar visibilidad al patrimonio, la cultura y el turismo local a nivel nacional".

Desde el Consistorio han animado a todos los vecinos y simpatizantes de Bullas a participar en las votaciones y a difundir la campaña.