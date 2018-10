Cámara de Comercio asegura que las medidas de Pedro Sánchez castigan a Murcia y advierte que las incertidumbres afectan

Publicado 24/07/2018 12:44:51 CET

MURCIA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los empresarios murcianos han calificado de "castigo" las medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, puesto que "no satisfacen" a este sector, habida cuenta de la anunciada subida de impuestos y de las polémicas declaraciones en materia de agua.

"Hay mucha incertidumbre y así no se puede atraer la inversión, cuando son medidas que castigan, porque si se anuncia que no vamos a tener agua el agricultor no plantará, no invertirá, y lejos de mantener, si no creas más al final decreces y en esta tentación no podemos caer y tenemos que tomar medidas para que esto no suceda", ha advertido.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa el presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, Miguel López Abad, tras presentar el Boletín de Coyuntura Económica que elabora cada trimestre el Servicio de Estudios de la institución cameral, en el que se analiza la evolución de los principales indicadores macroeconómicos, así como de la actividad de los sectores productivos regionales.

La lectura global que se hace, a tenor de los indicadores económicos, es que el crecimiento económico se mantiene estable en el inicio del año, superior a la media nacional, pero en virtud de las incertidumbres que hay latentes, pues dependiendo de cómo se desarrollen, el ritmo de progresión aumentará o decrecerá. López Abad ha insistido, en este sentido, en que "si no seguimos incentivando la actividad, los resultados no serán los mismos que tenemos".

Así, la economía murciana continúa su dinamismo en los primeros meses del año, apoyada, según ha dicho, por la fortaleza de la demanda interna y una creación de empleo estable. De hecho, ha recordado que "llevamos ya cinco años con creación de empleo".

La renta disponible de las familias y el consumo contribuyen a la prolongación de la actual fase expansiva de la economía murciana, con un crecimiento estimado del PIB durante el primer trimestre del 0,6 por ciento, situando la tasa interanual en el 3 por ciento.

Este avance permite mantener las previsiones de crecimiento económico de la Región para el conjunto del año en la horquilla del 2,9 al 3,3 por ciento, en todo caso por encima de la estimación para el marco nacional.

Sin embargo, el servicio de estudios de la Cámara señala que el ritmo expansivo de la economía regional podría verse moderado como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo derivada de los recientes aumentos de la inflación.

El IPC en la Región se ha visto impulsado al alza, situándose en el 2,1 por ciento interanual durante el mes de junio, sobre todo por efecto de encarecimiento del petróleo, aunque los precios en Murcia siguen siendo los más bajos del conjunto de las CCAA.

La demanda externa también frena su vigor influida por las menores ventas de productos energéticos, mientras las del resto de productos moderan su avance.

De hecho, y según los datos de la Secretaría de Estado de Comercio, las exportaciones murcianas de mercancías cayeron en los cinco primeros meses del año un 2,7 por ciento interanual, fuertemente condicionadas por los productos energéticos, que representan el 20 por ciento del total exportado, y descendieron un 19,3 por ciento. De hecho, si quitamos los productos energéticos, las exportaciones crecieron un 2,7 por ciento.

Entre los riesgos a los que ha aludido el presidente de la Cámara de Comercio de Murcia se encuentra el precio del petróleo, que condiciona "mucho" a la Región por ser exportadora, el Brexit, las medidas proteccionistas de EEUU y la inestabilidad política, "los cambios de gobierno a media legislatura", ya que "producen inseguridad y no beneficia a la situación de bonanza que experimentamos".

A nivel regional, los riesgos son el agua, "que es nuestro principal combustible", la "paralización" de las infraestructuras, como el AVE, el tercer carril de la A-7, el desvío del Arco Norte, además de la situación en la que se encuentra el Mar Menor.

LOS SECTORES PRODUCTIVOS

Respecto a los sectores productivos, en agricultura persiste la escasez de agua estructural que sufre la Región, constatándose reducciones en algunas producciones agrícolas y, en general, aumentos en las ganaderas.

Las ventas de exteriores de frutas, hortalizas y legumbres, que representan el 35 por ciento del total exportado por Murcia, crecieron un 0,6 por ciento hasta mayo; los productos cárnicos cayeron un 0,6 por ciento; y los pesqueros aumentaron un 27,6 por ciento.

La actividad industrial muestra un dinamismo superior al marco nacional, según el Índice de Producción Industrial, que avanza un 4,1 por ciento en los cinco primeros meses del año, frente al 2,7 por ciento nacional, principalmente por la producción de bienes intermedios.

El empleo en este sector también refleja este dinamismo, superando con contundencia los resultados del ejercicio anterior, en concreto un 7,1 por ciento más en lo relativo al número de ocupados en el primer trimestre, según la EPA, y un 4,6 por ciento los afiliados a la Seguridad Social hasta junio.

La actividad en el sector de la construcción repunta en los primeros meses del año, sobre todo por la obra residencial, con notables avances tanto en las viviendas terminadas hasta marzo (104,1 por ciento), como en las visadas hasta abril (71,4 por ciento), aunque hay que tener en cuenta que se parte de magnitudes excepcionalmente bajas.

También aumenta la compraventa de viviendas, con un crecimiento del 25,5 por ciento en los cinco primeros meses del año y con aumentos de precios (2,7 por ciento en el primer trimestre), con mayor protagonismo de la vivienda usada, aunque la nueva va ganando peso sobre el total de transmisiones.

La licitación oficial también contribuye a la mayor actividad del sector, con un avance del 74,3 por ciento hasta mayo, según la patronal Seopan, impulsada, sobre todo, por las contrataciones de la Administración central.

Las actividades del sector servicios siguen dinámicas y se caracterizan por la estabilidad, fundamentalmente en las ramas del turismo y comercio.

La cifra de negocio en el sector crece un 4,5 por ciento hasta mayo y supera levemente el avance de un año antes; dinámica positiva, dice López, pero más moderada muestra el índice de comercio al por menor que, sin tener en cuenta la incidencia de los precios, crece un 1,1 por ciento, más que en el año previo.

Mientras que los indicadores turísticos denotan solidez, aunque algunos se moderan respecto al periodo previo, experimentando avances el número de viajeros y pernoctaciones en establecimientos turísticos del 1,7 y 2,1 por ciento respectivamente hasta mayo, logrando aumentar tanto el grado de ocupación hotelera, como la estancia media.

A esta evolución contribuyen, de manera más acusada, los turistas nacionales, ya que los extranjeros reducen su número de pernoctaciones respecto al año previo.

El tráfico de pasajeros en el aeropuerto de San Javier aumentó un 9,4 por ciento hasta junio, a diferencia del puerto de Cartagena, cuyos pasajeros cayeron un 14,6 por ciento en los cinco primeros meses del año. Respecto al transporte de mercancías, el volumen transportado en el citado puerto se reduce un 0,5 por ciento interanual, mientras aumenta un 7,8 por ciento el de carretera con origen o destino en la Región durante el primer trimestre, según el Ministerio de Fomento.