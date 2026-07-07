El capitán de fragata Rafael Aguirre Pastor asume la Jefatura del Estado Mayor de la Fuerza de Acción Marítima

El capitán de fragata Rafael Fernando Aguirre Pastor ha tomado posesión este martes como nuevo jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Acción Marítima (FAM) y del Mando Operativo Marítimo en Cartagena - ARMADA

CARTAGENA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

El capitán de fragata Rafael Fernando Aguirre Pastor ha tomado posesión este martes como nuevo jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Acción Marítima (FAM) y del Mando Operativo Marítimo en Cartagena. Con este relevo, Aguirre Pastor asume las funciones que ejerció durante los tres últimos años el capitán de navío Rafael Hernández Rodríguez.

El acto militar ha tenido como escenario el Salón del Trono de la Capitanía General de Cartagena, sede actual del Cuartel General de la FAM, y ha contado con la presidencia del almirante de Acción Marítima, el vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, según ha informado la Armada.

El nuevo jefe de Estado Mayor nació en Cartagena el 5 de septiembre de 1977 e ingresó en la Armada en 1996. A lo largo de su trayectoria profesional, prestó servicios a bordo de la corbeta 'Vencedora', el cazaminas 'Duero', las fragatas 'Numancia' y 'Navarra', el patrullero 'Medas', el buque de investigación oceanográfica (BIO) 'Hespérides' y el patrullero 'Arnomendi'.

En estas unidades navales ejerció como segundo comandante del cazaminas 'Duero' y del 'Hespérides', y asumió el mando como comandante en el 'Medas', el 'Arnomendi' y en el propio buque oceanográfico.

En el ámbito de los destinos en tierra, Aguirre Pastor desempeñó funciones en la Sección de Operaciones del Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima, ejerció la Jefatura de Órdenes del Mando de las unidades de la FAM en Cartagena, lideró la Sección de Planes de este mismo Cuartel General y formó parte de la División de Planes del Estado Mayor de la Armada.

PERFIL ACADÉMICO Y FORMACIÓN COOPERATIVA

Respecto a su formación militar, el capitán de fragata es diplomado de Estado Mayor (DEM) tras cursar estos estudios en Francia, y cuenta con la especialidad en Tecnología de las Comunicaciones y la Información (TCI).

Su instrucción técnica incluye titulaciones en Operaciones MCM, Oficial de Acción Táctica (TAO), Seguridad Operativa (SEGOP), Oficial de Seguridad de Vuelo, NCAGS y GMDSS, además de poseer una cualificación lingüística permanente en los idiomas inglés y francés.

En lo relativo a su formación civil, Aguirre Pastor es licenciado en Ingeniería de Sistemas de Defensa por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y completó los estudios correspondientes al curso de Derecho Internacional Humanitario que imparte la Cruz Roja Española.