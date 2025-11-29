Cáritas invita incluir a los vulnerables en las cartas a los reyes - CÁRITAS

MURCIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cada año, cuando la Navidad se acerca, algo en el corazón de las comunidades cristianas vuelve a Belén. A ese lugar pequeño donde los Reyes de Oriente, hombres sabios y peregrinos de esperanza, se pusieron en camino movidos por una estrella y por un gesto profundo de amor hacia un niño vulnerable.

Esta imagen inspira la campaña de Navidad 2025 de Cáritas: '¿Para quién pides en tu carta a los Reyes? Comparte Esperanza'. Una pregunta sencilla que invita a desplazar la mirada hacia el otro, especialmente hacia quienes viven situaciones de pobreza y exclusión. Lejos de ser un mensaje puntual, la propuesta de Cáritas busca convertirse en una experiencia transformadora para parroquias, grupos y familias.

En un tiempo marcado por la precariedad laboral, la dificultad de acceso a la vivienda y los desafíos que afrontan tantas personas migrantes -tres realidades señaladas también en el IX Informe Foessa-, la campaña invita a poner a los más vulnerables en el centro de nuestras peticiones, gestos y esperanzas. "No hay Navidad sin Adviento": así recuerdan las orientaciones diocesanas, que proponen cuatro claves para preparar el corazón durante este tiempo: perseverar, confiar, creer y amar.

La campaña es abierta y participativa: los niños pueden escribir su carta a los Reyes pensando en quienes no tienen lo suficiente; los jóvenes están invitados a soñar un mundo más justo; y los adultos, a contemplar, rezar y comprometerse con las realidades que Cáritas acompaña. También se propone encender cada día una vela como símbolo de oración y presencia ante las heridas sociales de nuestro entorno.

'¿Para quién pides en tu carta a los Reyes?' no es solo un lema. Es una invitación a reencontrar la alegría del dar, a descubrir que la esperanza se gesta en la dignidad de cada persona y a recordar que, mientras haya personas, hay esperanza. Las donaciones se pueden realizar a través de la web caritasregiondemurcia.org, así como en el Bizum 33528 y la cuenta bancaria ES05 2100 8188 9713 0006 9505.