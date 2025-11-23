La Carm apoya con Conexión Internacional ICA a 10 compañías de artes escénicas en sus giras nacionales e internacionales

Reciben más de 100.000 euros para realizar casi 300 funciones de 18 espectáculos en las distintas provincias de España y otros países MURCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes apoya este año a diez compañías profesionales de arte artes en sus giras por toda España y el extranjero con Conexión Internacional ICA, el plan de internacionalización de las industrias culturales y creativas de la Región de Murcia.

En concreto, el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA) acaba de hacer público la resolución del Plan Escena, que dota con más 100.000 euros a los profesionales murcianos de la danza, el teatro y el circo para estar presentes con 18 espectáculos en las distintas provincias y en países como Portugal, Italia, Suiza, Estados Unidos, Canadá, Tailandia o China.

La consejera de Turismo, Cultura, juventud y Deportes, Carmen Conesa, indicó que "la mejora del Plan Escena que impulsamos con el plan de internacionalización Conexión Internacional ICA hace que este año apoyemos 295 funciones de diez compañías en distintos escenarios nacionales e internacionales. De esta forma, respaldamos el desarrollo artístico de los profesionales de las artes escénicas de la Región mostrando su trabajo tanto en España como el extranjero, donde ejercen de embajadores de la cultura y el talento de la Región de Murcia".

Las compañías que han concurrido a la convocatoria de Conexión Internacional ICA para sus giras y han obtenido apoyo económico son Alquibla Teatro, Onírica Mecánica, Teatro Los Claveles, Nacho Vilar Producciones, La Murga Teatro, Compañía Carmen y Matilde Rubio-Ballet Español de Murcia, Teatro Silfo, La Caja de Expresiones Teatro, Las Minas y Periferia Teatro.

295 ACTUACIONES, DE BENFERRI A BANGKOK

La compañía que gira con más espectáculos es La Caja de Expresiones Teatro, que cuenta con cuatro espectáculos diferentes. En concreto, estará con 'Mr Robinson y la máquina de cuentos' en el cartel de los escenarios de Las Pedroñeras, Onil, Benissa, Polop y Algüeña; con 'La casita de chocolate' en Aspe, Arganda del Rey, San Fulgencio, Crevillente, Ibi, Almassora, San Vicente y Torreblanca; 'Caperucita y Feroz' en Albatera, Pulpí, Elche, Callosa de Ensarriá, Ibi, Polop, Onil, y Daya Nueva; y 'El pequeño mundo de la música' también en Daya Nueva, Benferri, Algorfa y Burgos.

Con tres obras diferentes y gira nacional e internacional está Teatro Los Claveles. Con 'Siete cabritillos' pasan por Tarragona, Málaga y Haría; 'Cuentos mágicos, Kamishibai' forma parte de la programación de Vélez-Rubio, Vélez-Blanco, Cazalla de la Sierra y Torrelavega y 'El retablillo de don Cristóbal' de las de Elche, Cuevas del Becerro y Granada.

La compañía también llevará su repertorio a la localidad portuguesa de Évora, la colombiana de Pasto y la tailandesa de Bangkok. Lo mismo ocurre con Teatro Silfo, que con tres espectáculos giras por las provincias de Andalucía, Navarra, Comunitat Valenciana, Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Principado de Asturias e Islas Baleares y también estará en China e Italia.

'La luna en el jardín' estará en cartel en San Juan de Alicante, Albatera y Madrid; 'Historia de una muñeca abandonada' pasa por Gijón, Lleida, Parla, Madrid, Mallorca, Valladolid, Medina y Logroño; y 'Chatungla' en Pamplona, Valencia, Granada, Agost, Alcorcón, Alcázar de San Juan, Alcaudete y Cádiz. Además, con este último espectáculo Teatro Silfo estará en China -Hangzhou y Pekín- e Italia -Perugia-.

Gira nacional e internacional también hace Nacho Villar Producciones con el espectáculo 'Olympics'. La gira nacional incluye fechas en las localidades de Cadalso de los Vidrios, Cabanillas de la Sierra, Munera, Segovia, Benavente, Puerto de Santa María, Mérida, Bonete, Argamasilla de Alba, Calpe, Manzanares, Los Yébenes, Madrid y Olías del Rey; la internacional hace escala en Paredes de Coura de Portugal y Berna de Suiza.

Reciben ayudas solo para actuaciones internacionales Las Minas, la Compañía de Carmen y Matilde Rubio-Ballet Español de Murcia y La Murga Teatro. La compañía Las Minas con 'Authentic Flamenco Tour' cuenta con apoyo para 85 actuaciones en Estados Unidos y Canadá, recalando en Miami, Houston, Chicago, Boston, Washington DC, Nueva York, Filadelfia, Montreal, Toronto, Tampa, Orange Country, Los Ángeles, Tucson, Phoenix, Vancouver, San José, Porland, San Diego, Sacramento, San Francisco y Seattle.

En cuanto a la Compañía de Carmen y Matilde Rubio-Ballet Español de Murcia en su gira con 'Fantasía española y mosaiko flamenco' estará por Portugal e Italia, con actuaciones en los escenarios de Faro, Módica, Comiso y Catania; mientras que La Muga Teatro recibe incentivos del Plan por las cinco funciones que realizó en la localidad portuguesa de Portimao.

En cuanto a Periferia Teatro, recibe ayuda para dos giras nacionales. Con 'Nube Nube' tiene cinco fechas en Barcelona, dos en Vic y una en Quart de Poblet, Andorra de Teruel, Monfarracinos, Camarzana de Tera y Alcañices. Con 'BoBo' actúan en Colmenar Viejo, Barakaldo, Torrelavega, Agost, Móstoles, Villaviciosa de Odón, Oviedo, San Juan de Alicante, Villares de la Reina, Guardamar del Segura, Santa María de Tormes, Villa de Alba de Tormes, Villamayor de Armuña, San Sebastián de los Reyes, Albacete, Madrid, Medina del Campo, Santa Eulalia del Río, Santander y Montcada i Reixac.

Por último, 'Verne' de Onírica Teatro recibe apoyo para su presentación en Elche, Gijón, Pontevedra, Soria y Alicante; y Alquibla Teatro por llevar a Palma, Zaragoza, Valencia, Casa Ibáñez y Guadix su obra 'Lo más hermoso todavía'.

El conjunto de la resolución de las ayudas a las profesionales de las artes escénicas para sus giras nacionales e internacionales se puede consultar en la sección de 'Convocatorias' de la página web del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes.