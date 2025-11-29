La CARM busca acelerar la modernización del tejido productivo regional frente a los desafíos tecnológicos y energéticos

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, y el presidente del Grupo de expertos de la Comisión Europea encargado de la evaluación de Horizonte Europea, Manuel Heitor - CARM

MURCIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional impulsa en el Plan Industrial la innovación, la competitividad y la sostenibilidad, ejes estratégicos que marcarán la hoja de ruta regional para situar a la Región a la vanguardia de la transformación industrial. El objetivo es acelerar la modernización del tejido productivo regional y prepararlo frente a los desafíos tecnológicos y energéticos que marcarán la próxima década.

Esta hoja de ruta se ha consolidado tras el encuentro de trabajo mantenido esta semana en Madrid entre el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, y el presidente del Grupo de Expertos de la Comisión Europea encargado de la evaluación de Horizonte Europea y autor principal del informe 'Align, Act, Accelerate: Investigación, Tecnología e Innovación para impulsar la Competitividad Europea', Manuel Heitor.

La reunión se ha mantenido en el marco del programa de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE). El intercambio de perspectivas ha permitido reforzar una visión común orientada al futuro programa marco para la investigación y la innovación y al ciclo de inversiones europeas en innovación. Esas reflexiones compartidas, explicó el consejero, "nos permiten identificar con claridad cómo debemos prepararnos para posicionarnos en los nuevos escenarios de innovación y para aprovechar al máximo las oportunidades que marcarán la industria del futuro".

Juan María Vázquez destacó que el Plan Industrial "incorpora nuevas prioridades estratégicas que convergen con las líneas de transformación marcadas en el horizonte europeo, reforzando la capacidad de la Región para anticiparse y competir en el nuevo escenario industrial global".

ADAPTADO A LAS TENDENCIAS INDUSTRIALES EUROPEAS

El Plan Industrial de la Región de Murcia pone el foco en la adopción de tecnologías avanzadas. Vázquez subrayó que "la innovación es la palanca que permitirá a nuestras empresas ser más competitivas y avanzar hacia procesos más eficientes y conectados". El Plan presta también especial atención a potenciar la descarbonización como pilar fundamental del desarrollo industrial, con proyectos ligados a energías renovables, economía circular y eficiencia energética.

Otro de los ejes prioritarios es el talento científico-tecnológico. El consejero remarcó que la Región está decidida a "formar y atraer los perfiles especializados que la nueva industria demanda, garantizando que nuestras empresas dispongan del capital humano necesario para crecer y competir".

AVANCES HACIA UN ENTORNO INDUSTRIAL MÁS COMPETITIVO

El encuentro ha permitido comprobar que el Plan Industrial está en línea con las prioridades europeas para la próxima etapa de inversión en I+D+i, que "exigirá más capacidad tecnológica, más conocimiento y más agilidad para transformar procesos. Estamos preparados para responder a esos desafíos".

Todo ello facilitará que industrias, centros tecnológicos y universidades de la Región accedan con mejores garantías a nuevas oportunidades y participen en proyectos de alto impacto estratégico, al tiempo que facilitar la inversión industrial. El consejero subrayó que el Plan Industrial "consolida una estrategia moderna y orientada al liderazgo, que nos sitúa en condiciones de convertir a la Región de Murcia en un referente nacional en innovación, sostenibilidad y competitividad industrial".