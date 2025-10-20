CARM eleva a 700.000 euros las ayudas a los autónomos comerciantes "mientras que el Ejecutivo central los castiga"

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se reunió hoy en San Esteban con el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Murcia, Francisco Casado. Además, también estuvo presente la consejera de Empresa, Marisa López Aragón - CARM

El Gobierno de la Región de Murcia ha anunciado hoy un incremento de las ayudas destinadas a los autónomos comerciantes hasta alcanzar los 700.000 euros. La Comunidad publicó esta convocatoria de ayudas el pasado 24 de septiembre, dotada inicialmente con 500.000 euros y dirigida a autónomos del comercio de proximidad, con hasta 3.000 euros por beneficiario.

Se trata de ayudas directas para mantener la actividad del pequeño comercio, cubrir alquileres, suministros o dar el salto digital. El aumento de dotación en 200.000 euros permitirá ahora que esos apoyos económicos lleguen a más autónomos, según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha mantenido una reunión con el presidente de ATA Región de Murcia, Francisco Casado, en la que le ha trasladado esta medida y el apoyo de su Ejecutivo al colectivo de autónomos, frente a la subida de las cuotas que propone aplicar el Gobierno central.

Tras dicha reunión, la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, ha subrayado que el Gobierno regional "seguirá del lado de los autónomos y las pymes, protegiendo su libertad y su futuro", y ha lanzado un mensaje directo al Ejecutivo de Pedro Sánchez: "Mientras otros suben cuotas, nosotros ampliamos ayudas. Mientras otros ponen obstáculos, nosotros abrimos caminos".

Asimismo, ha lamentado que el Gobierno de España "sólo impone más trabas y más cargas fiscales a quienes generan empleo y riqueza, en muchas ocasiones poniendo en riesgo su patrimonio familiar".

"Mientras el Gobierno central castiga a los autónomos con una nueva subida de cuotas que supondrá casi 200 millones de euros más en la Región de Murcia, el Gobierno regional responde ampliando ayudas, reduciendo impuestos y apostando por la libertad económica", ha agregado la consejera.

Igualmente, la titular de Empresa ha asegurado que "los autónomos son el motor que mantiene viva la economía real, el rostro del esfuerzo y la iniciativa que sostiene a la Región de Murcia".

Durante su intervención, la consejera también ha puesto en valor que más de 105.000 autónomos desarrollan hoy su actividad en la Región, lo que la sitúa como la segunda comunidad que más crece en número de trabajadores por cuenta propia en España: "No es casualidad, se trata del resultado de una política clara: menos presión fiscal, más confianza y más apoyo a quienes arriesgan", ha afirmado.

Entre las medidas impulsadas por el Ejecutivo autonómico destacan la Cuota Cero Ampliada, que ya ha beneficiado a más de 2.100 autónomos, y la Estrategia Integral del Trabajo Autónomo, que ha cumplido ya el 87 por ciento de sus objetivos y será renovada en 2026.