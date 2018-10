Carrefour y Cruz Roja ponen en marcha la X Edición de la campaña 'Vuelta al Cole Solidaria'

Publicado 29/08/2018 12:16:05 CET

Cruz Roja Española logró material escolar por valor de 17.842,06 euros en la anterior edición

MURCIA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La X Edición de la campaña 'Vuelta al Cole Solidaria' se celebrará este viernes y sábado en los siete hipermercados con los que cuenta Carrefour en la Región de Murcia, extendiéndose al domingo 2 de septiembre en el Hipermercado de Cartagena Espacio Mediterráneo y Dos Mares en San Javier.

Allí, los equipos voluntarios de Cruz Roja y Cruz Roja Juventud, recogerán el material escolar donado por los clientes de Carrefour con el objetivo de poder ayudar a aquellas familias, con niños en edad escolar, que están atravesando dificultades económicas.

Carrefour arranca esta acción con la donación directa de material escolar (el año pasado fueron casi 5.000 euros). A esta cantidad se sumarán las aportaciones que realicen los clientes durante la campaña a favor de estas familias.

El objetivo de esta acción, en palabras de Faustino Herrero, presidente de Cruz Roja en la Región de Murcia, es "contribuir a reducir el impacto económico que supone la adquisición de material escolar para aquellas familias que atraviesan por dificultades económicas".

En este sentido, Herrero ha resaltado que "la campaña forma parte de un plan promovido por Fundación Solidaridad Carrefour y Cruz Roja Española para atender a las familias que tienen niños en edad escolar y que se encuentran en situación de vulnerabilidad".

En este sentido, el presidente de Cruz Roja en la Región de Murcia, ha señalado que "los niños son especialmente vulnerables a cualquier situación de crisis que lleva a un incremento de la tasa de pobreza". Por este motivo, en Cruz Roja, "trabajamos día a día con más de 3.300 menores que atraviesan serias dificultades, e iniciativas como esta nos permiten dar cobertura a sus necesidades básicas de material escolar y aliviar la economía de sus familias, así como complementar la labor de los centros educativos".

Según Herrero, "el objetivo de esta campaña en la Región de Murcia es lograr distribuir lotes de material escolar a mil menores beneficiarios, para lo que se requerirá la implicación de más de 500 personas voluntarias de la Institución Humanitaria".

Equipos Voluntarios de Cruz Roja informarán a aquellas personas que se acerquen a las mesas instaladas en los Centros Carrefour para recoger el material escolar (lápices, rotuladores, cuadernos, bolígrafos) que los ciudadanos donen, en horario de 10.00 a 22.00 horas, en los Carrefour de Cartagena, Atalayas, Zaraiche, Cartagena Parque Mediterráneo, Lorca-Almenara, Águilas, Infante y San Javier.

El coordinador autonómico de Cruz Roja Española en la Región de Murcia, Miguel Navarrete, ha resaltado, por su parte, que "en la pasada edición de la 'Vuelta al Cole Solidaria', Fundación Solidaridad Carrefour y sus clientes lograron donar a Cruz Roja material escolar por valor de 17.842,06 euros, "con lo que se pudieron realizar 595 lotes de unos 30 euros aproximadamente en material escolar para los niños y jóvenes que forman parte de nuestros programas y proyectos destinados a la Infancia Vulnerable".

En palabras de Faustino Herrero, "el personal voluntario y laboral de Cruz Roja Española atendió, de manera directa, a más de 3.300 menores entre los 8 y los 14 años el pasado año 2017. Durante el verano del año 2015 se realizó un estudio estadístico con una muestra de 300 de estos chicos y chicas, que arrojó datos muy interesantes sobre su situación personal, que nos han servido de guía para nuestra labor con ellos".

Para Herrero "este estudio ponía de manifiesto que son muy importantes, y cada vez lo son más, por ejemplo que carecen de material escolar adecuado para estudiar un 33,7 por ciento de los chicos de 12 a 14 años, para lo que desarrollamos campañas como la de llevaremos a cabo en los Carrefour de la Región de Murcia, los próximos días".

EL 46,7% CARECE DE ACCESO A INTERNET

El estudio también resaltaba la importancia de los aspectos tecnológicos en el ámbito educativo de los menores. Actualmente muchos aspectos educativos de desarrollan a nivel online y la brecha digital existente, provoca dificultades para algunos niños y niñas a la hora de mantener el ritmo de las clases o cumplimentar sus deberes. Siguiendo con sus argumentos el presidente de Cruz Roja ha destacado que "el 37 por ciento de los menores encuestados carece de algún equipo informático (Ordenador, Tablet) y el 46,7 por ciento carece de acceso a Internet".

Miguel Navarrete por su parte ha considerado como "fundamental la práctica de deporte por parte de los chicos, y en este sentido el 13,9 por ciento no está bien equipado para el deporte que practica. El 14,2 por ciento no tiene ropa o uniforme escolar en buen estado". También ha resaltado que "el 13,6 por ciento carece de libros, así como el 35,1 por ciento no tiene de instrumentos musicales para desarrollar su formación escolar".