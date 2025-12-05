Las carreteras de la Región registrarán más de 270.000 desplazamientos durante el puente de la Constitución

Archivo - Imagen de un control de la Guardia Civil - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

MURCIA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura Provincial de Tráfico inicia a las 13.00 horas de este viernes la Operación Especial Constitución e Inmaculada 2025, en la que se esperan 272.000 desplazamientos por las carreteras de la Región de Murcia y que se prolongará hasta las 24.00 horas del próximo lunes, 8 de diciembre.

Durante estos días, 216 agentes de la Guardia Civil intensificarán las labores de control, regulación y vigilancia para dar cobertura al gran número de desplazamientos previstos y contarán con el apoyo del Centro de Gestión del Tráfico del Levante (CGTL) y los Paneles de Mensaje Variable disponibles en nuestras principales carreteras.

Además, dispondrán con los puntos de control de velocidad fijos y de tramo, con ocho unidades móviles de radar, así como con el apoyo aéreo (helicópteros y drones) que se pudieran programar, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en un comunicado.

"Para que los desplazamientos previstos se desarrollen con la mayor seguridad, es precio la corresponsabilidad activa de los usuarios de la vía. Es imprescindible que adopten la necesaria prevención y prudencia. También es importante realizar una revisión y puesta a punto del vehículo antes de realizar los desplazamientos", ha dicho la jefa Provincial de Tráfico, Virginia Jerez.

Las zonas de mayor conflicto de fluidez previstas son, en itinerarios de salida, el punto kilométrico 567 de la A-7, sentido Algeciras, en el enlace con la A-30; en itinerarios de retorno, los kilómetros 568 de la A-7 en sentido Albacete y 0 de la RM-12 enlace con AP-7 y CT-32; y en ambos itinerarios el kilómetro 570 de la A-7 enlace con MU-33.

SINIESTRALIDAD

Desde el 1 de enero al 30 de noviembre de 2025 han fallecido 32 personas en vías interurbanas de la Región de Murcia, diez menos que el año pasado.

En relación al año pasado ha aumentado un 9% los siniestros con víctimas, ha descendido un 24% las personas fallecidas y ha aumentado un 6% el número de personas hospitalizadas.

De los 32 fallecidos, el 81% eran hombres y el 75% conductores. El 66% de los siniestros ocurrieron de lunes a viernes en carretera convencional. El 48% de los siniestros fueron por colisión y el 42% por salida de vía, y en el 45% de los accidentes mortales está presente la conducción distraída.

La edad media de las personas fallecidas es de 54 años. El 24% de los obligados a utilizar cinturón de seguridad no hacía uso y el 32% de los conductores fallecidos analizados dieron positivo en alcohol y/o drogas, cifra que asciende al 57% en el caso de los conductores de motocicleta que perdieron la vida.

V16 CONECTADA A DGT 3.0

La baliza V16 conectada será el único medio legal para la señalización de vehículos inmovilizados en la calzada a partir del 1 de enero de 2026. Desde ese momento, todos los conductores estarán obligados a llevar uno de estos dispositivos cuando circulen para poder usarlo en caso de emergencia.