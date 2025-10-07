Cartagena acoge a magistrados de toda España para el estudio de la aplicación judicial del Derecho de la UE

CARTAGENA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) es la sede, desde este martes y hasta el 9 de octubre, del XXIX Curso de Aplicación Judicial del Derecho de la Unión Europea, dedicado a la cuestión prejudicial, organizado anualmente por el Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial, en el marco del Foro Judicial de Estudios Europeos Dámaso Ruiz-Jarabo.

El curso está dirigido por Joaquín Moreno Grau, magistrado de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) y letrado en el gabinete del Abogado General español del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con la coordinación técnica de Luisa María Torres Vargas.

El evento reúne a más de 30 magistrados y jueces de toda España, distribuidos en talleres en español, francés e inglés, para analizar todos los aspectos prácticos de la redacción de la cuestión prejudicial, una herramienta que tiene por objeto proporcionar a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros los medios para que la interpretación y la aplicación uniforme del Derecho de la Unión Europea.

Inaugurado por el presidente del TSJMU, Manuel Luna Carbonell, el curso contará con la participación de expertos del Tribunal de Justicia de la Unión, entre ellos los juristas de la Dirección de Investigación y Documentación, Carolina García Rato y Shaun Charlton, y los juristas-lingüistas de las Unidades de Traducción Michal Lovrits, Hélène Le Du y Pablo Ruiz-Iglesias.

Las sesiones combinarán conferencias y talleres prácticos sobre la redacción de cuestiones prejudiciales, con la participación directa de en torno a cuarenta miembros de la carrera judicial en grupos de trabajo en los tres idiomas oficiales del curso.

FORMACIÓN PRÁCTICA Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Este curso se enmarca en el Foro Judicial de Estudios Europeos Dámaso Ruiz-Jarabo, una iniciativa del Consejo General del Poder Judicial creada para promover el conocimiento y el intercambio en materia de Derecho de la Unión Europea entre la judicatura española.

Bajo esta denominación se agrupan actividades formativas y encuentros especializados que, a lo largo de los últimos años, se han celebrado en Murcia, San Pedro del Pinatar, Cartagena y Águilas, rindiendo homenaje a la figura del jurista español que ocupó la plaza de Abogado General español en el Tribunal de Justicia de la UE hasta el año 2009.

El Foro tiene su sede permanente en la Región de Murcia, donde durante este año ya se han desarrollado diversas actividades, entre ellas el XXV Encuentro de la Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional (REJUE) y el XIX Encuentro de la Red de Especialistas en Derecho de la Unión Europea (REDUE), que reunió en mayo a más de cien jueces, magistrados, fiscales y representantes institucionales nacionales e internacionales expertos en cooperación judicial.

Este encuentro, consolidado ya en su vigésima novena edición, refuerza la capacitación de la carrera judicial española en la aplicación práctica del Derecho de la Unión Europea y fomenta el intercambio con profesionales de distintas jurisdicciones, consolidando a Murcia como un referente en la formación judicial europea.