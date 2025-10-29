Cartagena celebra Halloween con actividades para toda la familia

CARTAGENA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cartagena, asociaciones de vecinos y diferentes entidades del municipio, con la colaboración del Consistorio, han diseñado una amplia programación para celebrar Halloween, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La mayoría de las actividades son gratuitas y están repartidas por todo el termino municipal, con propuestas desde Cuesta Blanca hasta La Manga.

Así, el programa T-LA (Tiempo Libre Alternativo) ha organizado el XI Certamen 'En ocasiones veo cortos', una cita que promueve la creatividad y el talento en el género del terror. El concurso de cortometrajes, para mayores de 16 años, se llevará a cabo este viernes, a las 21.00 horas, en el Centro de Recursos Juveniles.

No obstante, las propuestas de ocio arrancarán este jueves 30 de octubre con el taller 'Diseña Halloween', de 16.30 a 17.30 horas, en el Huerto Urbano de José María LaPuerta. Es una actividad diseñada para jóvenes de 12 a 18 años y los interesados pueden inscribirse a través de 'tla@ayto-cartagena.es'.

Otras propuestas de actividades gratuitas con inscripción previa para disfrutar este 31 de octubre son el 'Taller de cocina para brujas y brujos'; el taller de doblaje de voz especial películas de terror; y el taller creativo 'Tazas de Halloween' (plazas agotadas).

Además, el 1 de noviembre, los más valientes podrán disfrutar del pasaje del terror 'Academia Jaja-El Laberinto', con pases de 20.00 a 1.00 horas, en la calle Balcones Azules. Se realizará en grupos de entre cuartro y seis participantes, que deberán interactuar con el espacio y con distintos personajes para avanzar en la historia.

Una de las actividades más divertidas de este 31 de octubre es la titulada 'Terror en el Bosque', organizada en el centro comercial Galerías Flamenco, ubicado en el kilómetro cuatro de La Manga. La iniciativa, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena, celebra su décimo novena edición con sustos, música en directo y diversión.

Habrá una zona infantil desde las 19.00 horas con animación, juegos de baile y chuches. A las 22.00 horas, jóvenes y adultos podrán adentrarse en el túnel del terror y disfrutar de música en directo.

ACTIVIDADES EN BARRIOS Y DIPUTACIONES

Las asociaciones de vecinos y colectivos juveniles, con la colaboración del Ayuntamiento, también han puesto en marcha diferentes propuestas con las que celebrar Halloween en los barrios y diputaciones.

Para este viernes se han programado, en Los Barreros, 'Juegos y Friends', a las 17.00 horas, en la calle Travesía 13 de septiembre; un desfile de disfraces, a las 17.30 horas, y 'El circo de los Horrores', de 19.00 a 23.00 horas, en la Barriada San Ginés; 'Caseta del terror', a las 19.00, en el Parque de los Exploradores del Polígono de Santa Ana; 'Circo del Terror', a las 19.00 horas, en el polideportivo de Galifa; actividades en el centro cívico de La Palma, a las 19.00 horas y en la Asociación de Vecinos de La Vaguada, desde las 19.30.

Para el 1 de noviembre, la Junta Municipal y Asociación de Vecinos de Los Dolores han programado actividades en la plaza Virgen de las Ánimas, de 17.00 a 22.00 horas. Habrá pintacaras con maquillaje profesional, palomitas gratis, 'escape room' para los peques (de 18.00 a 19.15 horas), concurso de disfraces y una exhibición de magia, entre otros.

El 7 de noviembre, la Asociación de Vecinos de Cuesta Blanca ha organizado, a partir de las 18.00 horas, en salón social, una proyección de cine de terror para peques con palomitas gratis. Después habrá un pasaje del terror, con un pase infantil a las 19.30 horas, y otro para adultos a las 20.00.