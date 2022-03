Cartagena convoca la Mesa de la Justicia para el próximo jueves 24 de marzo

MURCIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cartagena ha convocado la Mesa de la Justicia de Cartagena para el próximo jueves, 24 de marzo, según han informado fuentes municipales en un comunicado.

Así lo ha confirmado la alcaldesa, Noelia Arroyo, tras el encuentro que ha mantenido con el nuevo decano del Colegio de Abogados del municipio, Ángel Méndez, quien tomó posesión del cargo el pasado mes de febrero.

Esta nueva convocatoria surge mientras el Consistorio "sigue esperando" la respuesta del Ministerio al ofrecimiento de los terrenos municipales frente al Hospital de Santa Lucía para ubicar la Ciudad de la Justicia.

La regidora quiere así recabar el apoyo del sector de la Justicia en Cartagena para exigir un pronunciamiento oficial del Ministerio.

"Hemos ido retrasando la convocatoria de la mesa de la Justicia a la espera de una respuesta del Ministerio sobre si acepta o no los terrenos que le hemos ofrecido, pero ya no podemos esperar más", ha dicho Arroyo, quien ha explicado que el Ayuntamiento no ha dejado de trabajar para acelerar este proyecto "imprescindible" para Cartagena.

La alcaldesa ha destacado las múltiples gestiones que se han realizado desde el Ayuntamiento para acelerar la construcción de este espacio, "le he mandado hasta tres cartas a la ministra desde que tomé posesión", ha señalado Arroyo.

De esta manera, la regidora ha insistido en que se han obtenido varios informes favorables y que "ya tenemos cuantificado el proyecto de urbanización por 1,8 millones de euros".

Desde el Colegio de Abogados, su decano valora "muy positivamente" esta convocatoria, ya que "es imprescindible determinar la ubicación definitiva de la Ciudad de la Justicia", ha señalado el decano de los abogados cartageneros, Ángel Méndez.

El letrado ha subrayado la necesidad de poner en marcha estas instalaciones cuanto antes, ya que, como ha dicho, "ahora mismo en Cartagena no hay espacio físico para ubicar nuevos juzgados".

En esta línea, el decano ha destacado la colaboración del Ayuntamiento, ya que el Consistorio cedió el Palacio de Molina para poder albergar el nuevo juzgado de lo Mercantil.

Este órgano reúne a diferentes colectivos e instituciones del municipio relacionados con la Justicia.

La última convocatoria, celebrada en diciembre de 2020, estuvo presidida por el Ayuntamiento y contó con la presencia de integrantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena, COEC, la Cámara de Comercio; así como representantes de abogados, procuradores, graduados Sociales y jueces de Cartagena.