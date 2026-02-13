Cartagena dicta el tradicional bando para facilitar el embellecimiento de fachadas de cara a Semana Santa

Archivo - Viernes de Dolores en Cartagena - DIMA - Europa Press - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha dictado el tradicional bando de fachadas de Semana Santa, publicado en el tablón de edictos de la sede electrónica, que tiene por objeto facilitar las tareas de embellecimiento que habitualmente llevan a cabo los propietarios de los edificios de Cartagena y su término municipal, de cara a la celebración de las procesiones.

De este modo, se entenderán autorizadas las obras destinadas a la limpieza y ornato de dichos edificios y se lleven a cabo desde la publicación del Bando, hasta el día 27 de marzo, Viernes de Dolores, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Para acogerse a los beneficios establecidos de este Bando, las actuaciones que se vayan a realizar en el ámbito del Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico de Cartagena, deberán atenerse a las directrices de dicho Planeamiento.

Así, no se incluyen entre las actuaciones permitidas las que afecten a edificios declarados BIC o catalogados por el Planeamiento, cuyas licencias deberán tramitarse según el procedimiento legalmente establecido. También quedan fuera de la aplicación de esta disposición las actuaciones en edificios incluidos en ámbito de Dominio Público o sus zonas de afección, que precisan de la previa y expresa autorización del Organismo titular de dicho Dominio Público.

Finalmente, se entenderán concedidas en el periodo de vigencia del Bando, las autorizaciones de ocupación de la vía pública con elementos que sean necesarios para la ejecución de las obras, como andamios, grúas móviles, etc. que habrán de contemplar las exigencias en materia de seguridad derivadas de la normativa vigente y, en su caso, la intervención de técnicos cualificados.