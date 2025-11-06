Cartagena invertirá casi 200.000 euros para reforzar el tejido productivo en tres polígonos industriales

Reunión de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado este jueves tres convenios de colaboración con las entidades representativas de los polígonos industriales de Cabezo Beaza, La Palma y Los Camachos, que incluyen una inversión de 198.000 euros, para reforzar el tejido económico y empresarial del municipio.

El concejal del área de Desarrollo Económico, Empresa e Industria, Diego Salinas, ha señalado que "desde el Ayuntamiento de Cartagena seguimos apostando por el fortalecimiento del tejido productivo local, con medidas concretas que impulsan la competitividad de nuestros polígonos industriales".

El primero de los convenios, con la Asociación Empresarial del polígono de Cabezo Beaza, contempla una aportación de 130.000 euros y tiene como objetivo "recuperar la importancia estratégica de este enclave industrial en el desarrollo de la ciudad, reforzando su papel como motor económico y social", según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El acuerdo permitirá a la asociación asumir servicios urbanos básicos de conservación, limpieza y mantenimiento, además de impulsar el tejido industrial, apoyar a los emprendedores y fomentar la creación de empleo.

En el caso del polígono industrial de La Palma, el Ayuntamiento destinará 18.000 euros mediante un convenio con su Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación. El objetivo es favorecer el crecimiento y consolidación de las empresas, mejorar las infraestructuras y generar oportunidades de empleo en la zona.

Por su parte, el convenio con la Entidad de Conservación del Polígono de Los Camachos contará con una subvención directa de 50.000 euros. En este caso, el Ayuntamiento busca potenciar a Los Camachos como espacio atractivo para la inversión y avanzar en la colaboración público-privada y la optimización de los servicios mediante la gestión conjunta de medios e infraestructuras.

"Estas medidas reflejan el compromiso firme de este equipo de gobierno con el desarrollo económico y hace que Cartagena avance con paso firme hacia un modelo de ciudad más dinámica y preparada para afrontar los retos del futuro", ha señalado Diego Salinas.

AYUDAS AL SECTOR DEL TAXI

Junto a estas actuaciones, la Junta de Gobierno Local ha aprobado dos líneas de ayudas al sector del taxi, dirigidas a mejorar la accesibilidad y garantizar la continuidad del servicio.

La primera, dotada con 1.500 euros, se destina a la instalación de escalones y agarradores en los vehículos para facilitar el acceso de personas con movilidad reducida, mientras que la segunda línea, con un presupuesto de 22.500 euros, permitirá a las asociaciones del sector adquirir un vehículo de sustitución, garantizando la prestación del servicio cuando uno de los taxis se encuentre fuera de servicio.