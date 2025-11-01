Cartagena pone en valor su patrimonio funerario con una nueva web del cementerio de los Remedios

Panteón del cementerio de Nuestra Señora de Los Remedios - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

El Ayuntamiento de Cartagena y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), a través de su Cátedra de Historia y Patrimonio de la ciudad, han puesto en marcha la nueva página web del cementerio de Nuestra Señora de los Remedios para acercar el patrimonio funerario a la ciudadanía, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El concejal de Cultura, Ignacio Jáudenes, ha indicado que este proyecto es "una herramienta fundamental para que los cartageneros, y cualquier visitante, puedan descubrir la historia y la belleza arquitectónica de nuestro cementerio monumental, un espacio de memoria y arte, y gracias al trabajo de la Cátedra, ahora tiene una ventana digital abierta al mundo".

Jáudenes ha destacado la colaboración con la UPCT, que ha hecho posible la puesta en marcha de esta nueva plataforma, "que es crucial para recuperar y difundir nuestro legado gracias a la investigación académica, entendida como un servicio público de valor incalculable para el patrimonio local".

"La nueva web no solo ofrece información práctica como horarios, ordenanzas y tarifas, sino que también incluye un paseo virtual que permite recorrer sus más de 40 panteones y mausoleos de gran valor, con obras de arquitectos como Víctor Beltrí o Carlos Mancha Escobar, sin necesidad de desplazamiento. Es una forma excelente de celebrar y honrar la memoria de nuestros antepasados y la riqueza artística de este lugar único en el Monte Calvario", ha añadido el edil.

El cementerio de Nuestra Señora de los Remedios, inaugurado en 1868 y situado en el barrio de Santa Lucía, es un camposanto monumental que reúne un importante testimonio de la memoria e historia de Cartagena.

El proyecto web ha sido desarrollado a partir de la tesis de la directora de la Cátedra, María José Muñoz Mora, y busca poner en valor este espacio arquitectónico y patrimonial.