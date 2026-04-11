Cartagena Puerto de Culturas cumple 25 años con un 20% más de visitantes en marzo y 11 millones de turistas acumulados

Archivo - Presentación de las actividades del XXV aniversario de Puerto de Culturas en el Anfiteatro Romano - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

Cartagena Puerto de Culturas ha cumplido esta semana 25 años consolidado como un referente internacional en gestión patrimonial, como "una historia de éxito", ha recordado la alcaldesa, Noelia Arroyo; y lo hace con cifras récord, ya que el pasado mes de marzo registró 47.251 visitantes, un 20,2 por ciento más que en el mismo mes del año anterior.

La alcaldesa ha destacado que la ciudad llega a este aniversario "con cifras magníficas y batiendo récords de visitantes", lo que confirma el crecimiento de un proyecto que, en un cuarto de siglo, ha atraído a más de 11 millones de personas y ha impulsado la proyección cultural de la ciudad.

El proyecto comenzó su andadura el 7 de abril de 2001, cuando se inauguraron los primeros centros de interpretación -el Castillo de la Concepción, la Muralla Púnica, el Augusteum y el Decumano- con el objetivo de mostrar al mundo los más de 3.000 años de historia de Cartagena.

"Hace 25 años abríamos aquellos primeros espacios con la ilusión de enseñar nuestra historia. Hoy contamos con once recursos museísticos y llegamos a este aniversario con un prestigio internacional sin precedentes", ha señalado la regidora.

En este tiempo, la red de museos y yacimientos gestionados por Cartagena Puerto de Culturas ha pasado de cuatro a once espacios, al tiempo que el número de visitantes ha crecido de las 30.000 personas anuales iniciales a más de 580.000 al año, consolidando un modelo de éxito que ha contribuido a recuperar y difundir el patrimonio histórico de la ciudad.

El crecimiento también se refleja en los datos más recientes. Durante marzo de 2026, los centros de Cartagena Puerto de Culturas recibieron 7.954 visitantes más que en marzo de 2025, el mejor registro histórico para este mes. Para la alcaldesa, estas cifras demuestran que Cartagena "se ha convertido en un atractivo cultural para quienes quieren descubrir una historia viva y única".

La regidora ha subrayado además que el proyecto seguirá ampliándose este mismo año con la apertura de nuevos espacios patrimoniales, entre ellos el Anfiteatro Romano, la Casa Natal de Isaac Peral y la Batería de San Leandro. "Lo que empezó como un sueño hace 25 años es hoy una realidad que nos llena de orgullo y que nos consolida como un modelo internacional de gestión del patrimonio", ha afirmado.

El 25 aniversario de Cartagena Puerto de Culturas se celebra a lo largo de todo 2026 con un programa especial que incluye conciertos, visitas nocturnas, cenas teatralizadas y una gran exposición fotográfica. La programación culminará el 5 de enero con la participación en la Cabalgata de Reyes de los personajes históricos que han protagonizado las actividades culturales del proyecto durante este cuarto de siglo.