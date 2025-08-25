Cartagena refuerza la limpieza de imbornales ante la previsión de lluvias fuertes

Operarios realizan tareas de limpieza de imbornales ante la previsión de lluvias fuertes - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha puesto en marcha un plan intensivo de limpieza de imbornales en todo el término municipal con el objetivo de minimizar riesgos ante posibles episodios de lluvias fuertes previstos para los próximos días.

Esta actuación se lleva a cabo en coordinación con las empresas concesionarias de la gestión de residuos y del ciclo integral del agua, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El operativo contempla la revisión y limpieza de los puntos más sensibles del municipio, especialmente en zonas urbanas con mayor densidad de población y áreas propensas a acumulaciones de agua.

El concejal de Infraestructuras, Diego Ortega, ha subrayado que "la prevención es clave para garantizar la seguridad de los vecinos y la correcta evacuación de aguas pluviales. Por ello, hemos activado este dispositivo especial que permitirá afrontar con garantías cualquier episodio meteorológico adverso".

Además, se recuerda a la ciudadanía la importancia de colaborar evitando arrojar residuos en la vía pública que puedan obstruir los sistemas de drenaje urbano.

El Ayuntamiento continuará monitorizando la evolución meteorológica y mantendrá informada a la población a través de sus canales oficiales.