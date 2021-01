Celdrán (PP): "Los PGE constatan el abandono del Gobierno de Sánchez a los municipios con menor población"

MURCIA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía del PPRM, Javier Celdrán, considera que "los Presupuestos Generales del Estado han constatado el abandono del Gobierno de Sánchez a los municipios con menor población" porque es "vergonzoso" que el departamento, que ha sido "la apuesta estrella de Sánchez, destine solo 18 millones de euros al Reto Demográfico".

Este hecho ha quedado patente durante la reunión que Celdrán ha mantenido, junto con el director general de Administración Local del Gobierno del PP, Francisco Abril, el secretario general del PP, Miguel Ángel Miralles, y los alcaldes y portavoces del PP de los municipios afectados por la despoblación, para evaluar la estrategia puesta en marcha por el Gobierno regional, que "sí que está haciendo una apuesta clara que planteará medidas y actuaciones eficaces para contener el problema demográfico y dinamizar las zonas afectadas".

Celdrán ha incidido en que "la Estrategia Regional para el Reto Demográfico es abierta y participativa, puesto que es fundamental que sean los ciudadanos afectados por la despoblación quienes participen en este proceso y vean que lo que se plantea ofrece soluciones a sus preocupaciones".

Para el responsable de Economía del PPRM, "la falta de ambición de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico es evidente", porque el borrador de dicha estrategia "no dice dónde hay que actuar prioritariamente, no especifica mapas de despoblación sobre los que priorizar las actuaciones, no contiene medidas concretas, y solo consta de un listado de objetivos genéricos sin una planificación", ha matizado.

De hecho, Celdrán ha resaltado que "el borrador de la ministra Ribera carece de dotación presupuestaria y pretende que sean las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales quienes hagan la inversión", en palabras de Celdrán, "el recurrido yo invito y tú pagas de Pedro Sánchez".

En este sentido, ha resaltado que "el Gobierno de López Miras sí está trabajando en frenar el fenómeno de la despoblación y mejorar la calidad de vida de los vecinos de las zonas rurales a diferencia del Gobierno de Sánchez, que ha presentado una estrategia nacional que no prevé actuaciones concretas ni en tiempo, ni en lugar, ni indicadores de seguimiento ni resultado".

Durante el encuentro, se ha puesto en valor que el PP creó el Comisionado por el Reto Demográfico y presentó las directrices de actuación y un presupuesto de 500 millones de euros hasta 2021.

En marzo de 2018 se aprobó la primera convocatoria de 150 millones de euros, pero "desde que ha llegado Sánchez solo han crecido los cargos con una amplia estructura de gasto en secretarios, subsecretarios, directores, cargos y asesores, pero no se ha ejecutado ni un solo euro en actuaciones", ha lamentado Javier Celdrán.