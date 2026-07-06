El Centro de Cualificación Turística clausura el curso con una inserción laboral superior al 80%

La consejera, con los directores del Instituto de Turismo y el CCT, profesores y alumnos - CARM

MURCIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Cualificación Turística (CCT) ha clausurado este lunes los cursos de larga duración correspondientes al curso académico 2025-2026, en un acto en el que se puso de relieve el nivel de empleabilidad de su alumnado, con más del 80% de sus estudiantes que acceden al mercado laboral en un plazo inferior a tres meses tras finalizar la formación, según informa la Comunidad.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, ha presidido el acto de entrega de diplomas y ha felicitado a los cerca de 200 alumnos de las especialidades de cocina, sala y recepción en alojamientos que han obtenido una titulación oficial a través de alguno de los 12 certificados de profesionalidad impartidos por el centro desde el pasado mes de septiembre, que han supuesto un total de 6.400 horas de formación.

Durante su intervención, Conesa ha destacado que el Centro de Cualificación Turística "se ha consolidado como un gran referente en la formación para el sector turístico regional, gracias a una enseñanza práctica, especializada, adaptada a las necesidades reales de las empresas y con una elevada capacidad para generar oportunidades".

Todos los certificados han incluido un módulo de prácticas profesionales no laborales en empresas del sector turístico de la Región. En esta línea, la consejera ha resaltado el trabajo desarrollado por el equipo docente y técnico del CCT, al que atribuye "la consolidación de una línea de enseñanza basada en la excelencia, el acompañamiento al alumnado y la preparación de profesionales altamente cualificados, algunos de los cuales han representado al centro y a la Región de Murcia en competiciones nacionales de cocina y sala".

Los certificados de profesionalidad impartidos durante este curso han correspondido a las especialidades de Dirección y Producción en Cocina, Recepción en Alojamientos, Repostería, tres acciones formativas de Cocina y seis de Operaciones Básicas de Restaurante y Bar.

El impulso de la formación "es un motor de profesionalización de nuestro sector turístico y un elemento fundamental para elevar la competitividad del destino Región de Murcia, así como uno de los objetivos esenciales del Plan Estratégico de Turismo 2022-2032 de la Comunidad", ha explicado Conesa.

NUEVA OFERTA FORMATIVA PARA EL CURSO 2026-2027

El Centro de Cualificación Turística ofrecerá el próximo curso académico, entre los meses de septiembre y noviembre, siete nuevos certificados de profesionalidad.

La programación incluye un certificado de Dirección y Producción en Cocina (1.100 horas), dos ediciones de Cocina (810 horas cada una), Servicios de Restaurante (580 horas), Repostería (500 horas) y dos ediciones de Operaciones Básicas de Restaurante y Bar (290 horas cada una).

A esta oferta se sumarán seis especialidades formativas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), centradas en competencias específicas de alta demanda por parte del sector: Inglés para Restauración, Elaboración de Cafés y Cartas de Café, Corte y Cata de Jamón, Postres de Vanguardia, Animación Turística y Cocina Creativa y de Autor.