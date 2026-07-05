Cuatro fallecidos, entre ellos un menor, en una salida de vía en la A-67 en Herrera de Pisuerga (Palencia)

Archivo - Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL - SACYL - Archivo

HERRERA DE PISUERGA (PALENCIA), 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas de una misma familia, entre ellos un menor de unos 15 años, han fallecido y una niña de nueve años ha resultado herida este domingo tras la salida de vía de un vehículo en el kilómetro 83 de la A-67, en el término municipal de Herrera de Pisuerga (Palencia), según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

El accidente ha tenido sobre las 16.20 horas, en la mencionada vía, sentido decreciente, y ha consistido en una salida de vía del turismo, que ha dado varias vueltas de campana y en el que había quedado atrapados los ocupantes

El 1-1-2 Castilla y León ha avisado del suceso ha Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de la Diputación de Palencia y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado recursos al lugar.

La Guardia Civil ha confirmado cuatro personas fallecidas y una menor de nueve años herida de gravedad.

Según ha precisado la Subdelegación del Gobierno, la familia era natural de Valladolid y la principal hipótesis sobre la causa del siniestro, según las primeras manifestaciones de testigos, es una posible somnolencia del conductor.

El accidente ha provocado el corte del carril izquierdo en el kilómetro 83 de la A-67, sentido decreciente, según recoge la Dirección General de Tráfico (DGT).