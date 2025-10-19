El Centro Cultural de Santiago y Zaraíche acoge el jueves un encuentro con el politólogo Pablo Simón

MURCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural de Santiago y Zaraíche acogerá un encuentro con el politólogo Pablo Simón, en una conversación moderada por la periodista y coordinadora cultural Lola Gracia. Será el próximo jueves 23 de octubre, a las 20.00 horas.

La actividad, de entrada libre hasta completar aforo, abordará tres ejes temáticos de gran relevancia en la actualidad: la geopolítica internacional, el feminismo en la sociedad contemporánea, sus avances, tensiones y desafíos en el debate público y el fenómeno de la nostalgia de los totalitarismos que reaparece en discursos políticos, redes sociales y movimientos que cuestionan las democracias liberales.

Durante el encuentro, Pablo Simón analizará cómo estos tres fenómenos se entrelazan en el contexto global y nacional, ofreciendo claves para comprender la evolución política de nuestro tiempo. La conversación será conducida por Lola Gracia, quien propondrá preguntas y temas para favorecer un diálogo abierto y dinámico con el público.

El acto forma parte las actividades culturales del Centro Cultural de Santiago y Zaraíche, dentro del programa Ágora que busca acercar el pensamiento crítico y el análisis social a la ciudadanía mediante encuentros con personalidades del mundo académico, cultural y periodístico.

Pablo Simón Cosano (Arnedo, La Rioja, 1985) es politólogo, profesor y analista político español especializado en sistemas de partidos, comportamiento electoral y descentralización territorial. Licenciado y doctor en Ciencias Políticas por la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ha sido investigador postdoctoral en la Université Libre de Bruxelles y actualmente es profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid.

Simón es uno de los politólogos más reconocidos del panorama español. Es editor de la plataforma de análisis Politikon, colaborador habitual en medios como El País, La Sexta, TVE o Cadena SER, y autor de libros como La urna rota, El príncipe moderno, Votar en tiempos de la Gran Recesión y Corona: política en tiempos de pandemia.