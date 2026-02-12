El Centro de Emergencias del 1-1-2 atendió 836.000 llamadas y gestionó 473.000 incidentes el pasado año

Archivo - Imagen de la sala del Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia - CENTRO DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS - Archivo

MURCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia, atendió un total de 836.767 llamadas, cifra prácticamente similar a la de 2024, y gestionó 473.147 incidentes, un 3,6 por ciento más, según su Memoria de Actividad de 2025.

Desde su puesta en marcha en 1999, el centro ha atendido un total de 26.646.057 llamadas de emergencia y ha gestionado 10.392.907 incidencias. El día de mayor actividad en 2025 fue el 28 de abril con 3.747 llamadas atendidas, coincidiendo con el corte de suministro de energía eléctrica que sufrió España desde el mediodía hasta últimas horas de la jornada.

La memoria, que se ha elaborado coincidiendo con la celebración del 11 de febrero como Día Europeo del 1-1-2, recoge también una valoración de 9,4 puntos sobre 10 por parte de los ciudadanos, lo que constituye la puntuación más alta del servicio en su historia.

La encuesta realizada entre los usuarios pone de manifiesto, además, que en 2025 se alcanzó una cifra récord en cuanto al grado de conocimiento del 1-1-2, puesto que el 98,5 por ciento de los entrevistados declaró conocerlo.

En lo que respecta a la construcción de su nueva sede, Ortuño ha explicado que "se está trabajando en la licitación del nuevo contrato, que contemplará mejoras tanto para los empleados como también para el propio servicio que se presta".

LLAMADAS ATENDIDAS

En cuanto a las 836.767 llamadas atendidas, 5.109 lo fueron en idioma extranjero. La mayoría en inglés (3.821), seguido de francés (464), árabe (459) y alemán (152), aunque también en idiomas como el ucraniano (50) o wolof, idioma africano (2).

También destaca el importante incremento de las llamadas recibidas a través del sistema 'e-Call', que permite a los automóviles llamar automáticamente al 1-1-2 cuando sufren un accidente. En 2025 este tipo de llamadas ascendió a 4.062, un 32,2 por ciento más que el año anterior.

También se atendieron avisos por la app 1-1-2, que acumula 25.657 usuarios, lo que supone un incremento del 11,6 por ciento respecto a 2024. El uso de esta aplicación gratuita mejora la comunicación con el 1-1-2 Región de Murcia, puesto que mediante una llamada telefónica envía la posición GPS. En el caso de no poder hablar se traslada la ubicación mediante un aviso sin voz, que además emplea iconos para seleccionar el tipo de emergencia y un chat de texto que también permite enviar fotografías de la emergencia.

Por lo que se refiere a la naturaleza de los 473.147 asuntos gestionados, la mayoría fue de índole sanitario (el 59 por ciento del total) entre urgencias sanitarias y consultas médicas, seguido por los asuntos de seguridad ciudadana (el 15 por ciento) y tráfico (el 10 por ciento).

Julio y agosto fueron los meses con más incidentes gestionados.

Por otra parte, los indicadores de calidad confirmaron el cumplimiento el pasado año de prácticamente todos los compromisos contenidos en la carta de servicios, tanto en lo que se refiere al tiempo de atención de llamadas y gestión de incidentes, como en formación del personal, revisión de protocolos o campañas informativas.

Los ciudadanos pueden dirigirse al Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia para requerir, en casos de necesidad, la atención de urgencias sanitarias, de extinción de incendios y salvamento, de seguridad ciudadana y de protección civil.