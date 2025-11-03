El Centro de Hemodonación comienza una campaña de donación de sangre y médula en la UMU

La campaña se realiza en la Facultad de Química - CENTRO REGIONAL DE HEMODONACIÓN

MURCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Regional de Hemodonación arranca este martes una campaña de donación de sangre y médula en la Universidad de Murcia (UMU).

El lugar para realizar las donaciones de sangre es en la Sala de Juntas del Decanato de la Facultad de Química de 9.30 a 14.00 horas, donde hay que acudir con el DNI.

Para donar sangre hay que tener entre 18 y 65 años, tener buen estado de salud, pesar más de 50 kilos y residir en España. Asimismo, recuerdan que los hombres solo pueden realizar 4 donaciones al año y las mujeres 3.

Además, en esta ocasión, los interesados que tengan entre 18 y 40 años podrán hacerse donantes de médula.