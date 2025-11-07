El Centro de Negocios de San Javier reúne a emprendedores de la comarca en una jornada sobre experiencias

SAN JAVIER (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

El Centro de Negocios de Santiago de la Ribera, en San Javier, ha acogido este viernes un encuentro de emprendedores organizado por la Red Punto Pyme del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, con el objetivo de fomentar el intercambio y establecer colaboraciones entre emprendedores, pymes, autónomos y ayuntamientos.

Bajo el título de 'Day Up. Experiencias Mar Menor', el evento ha reunido a una treintena de personas de toda la comarca que, tras una primera ponencia sobre la digitalización como motor de experiencias, han participado en un networking en el que se ha producido una puesta en común e interacción entre todos los asistentes.

El responsable de la Red Punto Pyme, Juan Antonio Gutiérrez, ha explicado que se trata de una actividad itinerante que complementa a otras con las que comparte el objetivo común de apoyar el talento emprendedor de la Región de Murcia e impulsar la puesta en marcha de los distintos proyectos e ideas empresariales.

El evento acoge tanto a emprendedores incipientes como a otros de nivel medio que ya han puesto en marcha sus ideas de negocio y que pueden servir de inspiración al resto, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Para el jefe de servicio de la Agencia de Desarrollo Local de San Javier, Juan de Dios González, "la colaboración con el INFO es fundamental para que nuestros emprendedores conozcan y puedan acceder también a los recursos regionales disponibles".

Asimismo, ofrece la posibilidad de abrir horizontes a jóvenes como los alumnos del programa experiencial de dinamización infantil y juvenil, del Servicio de Empleo y Formación, que también han asistido para conocer otras posibles salidas para su empleabilidad en el mundo del emprendimiento.

El Centro de Negocios del Ayuntamiento de San Javier aloja en la actualidad a 35 usuarios en su espacio de coworking.