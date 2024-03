El Centro Párraga celebra el miércoles un seminario sobre el papel de las emociones en el arte contemporáneo

Imagen del cartel del seminario público ‘Nothing more than feelings? El papel de las emociones en el arte contemporáneo’.

Imagen del cartel del seminario público ‘Nothing more than feelings? El papel de las emociones en el arte contemporáneo’. - CARM

MURCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Párraga del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes acoge este miércoles, 13 de marzo, el seminario público 'Nothing more than feelings? El papel de las emociones en el arte contemporáneo', organizado por el Departamento de Filosofía- Grupo de investigación en Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de Murcia (Aresmur).

Esta iniciativa forma parte del proyecto LEAF (Aprender a apreciar los valores del arte) de la investigadora Marta Benenti, que abre el seminario con la ponencia 'Emociones estéticas: una introducción'. A ella le seguirá el crítico de arte contemporáneo Pedro Medina, con su intervención titulada 'Confines de la emoción en la crítica del arte contemporáneo'.

Tras estas dos ponencias, será el artista Pau Pellín quien abordará su trabajo con las emociones, para dar paso al docente de Arte y artista Pedro Noguera, cuya intervención lleva el título de 'Educar (a) las emociones estéticas'. El programa se completa con el interludio artístico 'Mirar un cuadro: las Bibliotecas de Babel', para concluir esta colaboración del Centro Párraga con la Universidad de Murcia con una mesa redonda y debate.

El seminario, de entrada libre hasta completar aforo, tendrá lugar en el Espacio 0 a partir de las 19.30 horas del miércoles, 13 de marzo. Para más información, se puede consultar el apartado 'Programación' de la página web del Centro Párraga.