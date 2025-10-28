El Centro Regional de Hemodonación llama a donar sangre 0-, 0+ y A- ante la escasez de reservas en los hospitales

Niveles de sangre en los hospitales de la Región de Murcia - CENTRO REGIONAL DE HEMODONACIÓN

MURCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Regional de Hemodonación ha hecho este martes un llamamiento urgente a la ciudadanía para que done sangre, especialmente de los tipos 0-, 0+ y A-, ante el descenso en las donaciones y el aumento de la demanda hospitalaria de componentes sanguíneos, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Todas las donaciones son necesarias para cubrir la demanda asistencial, mantener la actividad quirúrgica y los tratamientos de pacientes oncológicos y hematológicos, ya que los grupos A+ y O+ son los más frecuentes entre la población, mientras que A- y O- son los más escasos y, por tanto, los más críticos en situaciones de urgencia.

Las personas de entre 18 y 65 años, con buena salud y sin enfermedades que impidan la donación, pueden acudir a cualquiera de los puntos fijos del Centro Regional de Hemodonación, en Murcia, en Ronda de Garay, s/n, abierto de lunes a viernes, de 8.30 a 20.30; y Cartagena, en el Hospital Santa María del Rosell (3ª planta), lunes y miércoles, de 15.00 a 21.00; martes, jueves y viernes de 8.30 a 14.00.

También en el ambulatorio Santa Rosa de Lima (planta baja), en Lorca, abierto para donaciones de sangre el primer y tercer jueves de cada mes, de 17.00 a 21.00.

Además, los equipos móviles de donación continúan recorriendo municipios y pedanías de toda la Región de Murcia para facilitar la participación de los ciudadanos. Los lugares y horarios pueden consultarse en 'www.murciasalud.es/web/centro-regional-de-hemodonacion'.

LLAMAMIENTO A LA SOLIDARIDAD CIUDADANA

Desde el Centro Regional de Hemodonación se apela a la solidaridad de la ciudadanía y se recuerda que cada donación puede salvar hasta tres vidas.

La colaboración inmediata de los donantes es esencial para restablecer las reservas de sangre y garantizar la normalidad asistencial en los hospitales del Servicio Murciano de Salud.