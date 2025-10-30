El Centro Regional de Hemodonación llama a donar sangre 0+ y A- ante la escasez de reservas en hospitales murcianos

MURCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Regional de Hemodonación ha vuelto este jueves a hacer un llamamiento urgente a la ciudadanía para que done sangre, especialmente de los tipos 0+ y A-, ante la escasez de reservas en los hospitales murcianos.

Los niveles de sangre son más críticos en el caso de estos dos tipos de sangre, para los que el Centro llama a donar sangre de forma urgente; mientras que los donantes de 0- pueden hacerlo en dos o tres días y los del resto de forma habitual.

Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no tener anemia, residir en España y tener un buen estado de salud.

Quienes estén interesados pueden hacerlo en los puntos fijos habilitados al efecto, situados en el Centro Regional, sito en Paseo de Garay, 2, de Murcia, hasta las 20.30 horas, y en el hospital Santa María del Rosell, en Cartagena, de 8.30 a 14.00 horas.

Además, este jueves se hacen extracciones de sangre de 9.30 a 14.00 horas en la sala de usos múltiples del IES Ingeniero de la Cierva y en el servicio médico del acuertalamiento Santa Bárbara, en Murcia, y de 16.00 a 21.00 en el exterior del Hospital Virgen del Castillo, en Yecla.