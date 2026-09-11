El Centro El Valle atiende a 4.393 animales en 2025, un 41% más que el año anterior - CARM

MURCIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre (CRFS) El Valle atendió durante 2025 a un total de 4.393 animales, 1.287 más que el año anterior, lo que supone un incremento del 41% y eleva a más de 34.000 las atenciones acumuladas desde 2009.

Las aves representaron más del 87% de los ingresos registrados el pasado año, con un incremento de 869 ejemplares respecto a 2024. El vencejo volvió a ser la especie más atendida, con 2.323 ejemplares entre vencejo común y vencejo pálido, un 135% más que el año anterior.

Entre los reptiles, la tortuga mora fue la especie con mayor número de ingresos, con 292 ejemplares, mientras que entre los mamíferos destacó el erizo europeo, con 66. Cerca del 80% de los animales de fauna silvestre ingresaron en el centro remitidos por particulares.

La actividad desarrollada por las 12 personas que trabajan en el centro permitió devolver al medio natural durante 2025 a 1.356 ejemplares. Además, el 80,3% de los animales tratados pertenecía a especies incluidas en distintos listados y catálogos de protección.

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha visitado este viernes las instalaciones y ha destacado la labor del centro en la recuperación de ejemplares de fauna silvestre y su devolución al medio natural cuando es posible.

La actividad del CRFS continúa creciendo en 2026. Hasta el pasado 8 de septiembre, el centro había registrado 4.277 ejemplares vivos ingresados y 4.661 ingresos en total.

A la atención de animales se suma la actividad divulgativa del centro. El Servicio de Información de El Valle recibió 14.155 visitantes durante 2025 y otros 9.400 entre enero y junio de este año.

PREVISTA UNA INVERSIÓN DE 700.000 EUROS

La Consejería ha contratado este año la redacción del proyecto de adecuación y mejora del CRFS El Valle, unas instalaciones que funcionan desde 1984. La actuación permitirá adaptar el centro al incremento de su actividad asistencial, mejorar su accesibilidad y avanzar en eficiencia energética.

Según ha anunciado Vázquez, la renovación saldrá a licitación a finales de 2026 y contará con una inversión prevista de alrededor de 700.000 euros.

Las actuaciones contemplan la renaturalización y mejora energética del edificio, la adecuación de los accesos y espacios exteriores, la construcción de un nuevo edificio de apoyo técnico y la modernización de las zonas de recepción, tratamiento y hospitalización.

El proyecto incluye además un área especializada para la hospitalización de tortugas marinas, así como la ampliación de la capacidad de hospitalización y la mejora de la sala de necropsias.

LIBERACIÓN DE UN ÁGUILA CALZADA

Tras la visita, el consejero participó en la liberación, en la zona de El Sequén, de un ejemplar juvenil de águila calzada recuperado en el centro. El ejemplar ingresó el pasado 6 de septiembre procedente del Parque Regional de Sierra Espuña, después de ser localizado con el plumaje mojado. Tras su recuperación, pudo ser devuelto al medio natural. La actuación se desarrolló en la ladera norte del Parque Regional El Valle y Carrascoy, cerca de La Alberca.