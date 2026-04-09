Cerca de 200 especialistas conmemoran en la UCAM el 25 aniversario de su Máster de Traumatología del Deporte

Foto de familia del inicio del Congreso Internacional del Máster en Traumatología del Deporte, una titulación que cumple 25 años desde la graduación de su primera promoción - UCAM

MURCIA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 200 egresados y especialistas en medicina deportiva se han reunido este jueves en la Universidad Católica de Murcia (UCAM) para conmemorar el 25 aniversario de su Máster Internacional de Traumatología del Deporte, según ha informado la institución docente.

Durante el encuentro, se ha reivindicado el legado de esta titulación, que el doctor Pedro Guillén ha calificado como la "verdadera escuela de traumatología del deporte de España".

El doctor Guillén, director de la cátedra y fundador de la Clínica CEMTRO, ha trazado un horizonte ligado a la medicina regenerativa, destacando que "la célula hoy es un medicamento vivo".

Según ha explicado, las investigaciones que desarrolla junto a Juan Carlos Izpisúa apuntan a nuevas vías para reparar tejidos dañados y transformar el tratamiento de lesiones en las próximas décadas.

Por su parte, la presidenta de la UCAM, María Dolores García, ha subrayado que este proyecto es "una escuela que echó a andar hace 25 años y que no ha dejado de caminar".

El máster, impulsado originalmente por José Luis Mendoza junto a los doctores Guillén y Francisco Esparza, ha formado a lo largo de 15 promociones a 306 médicos que actualmente integran una red internacional en clubes y federaciones de primer nivel.

El evento ha contado con el testimonio de destacados antiguos alumnos como José Antonio Lekue, jefe de los Servicios Médicos del Athletic Club, quien ha afirmado que el máster supuso una "reprogramación profesional" en su carrera.

Asimismo, Pedro López, director médico del Valencia CF, ha recordado el alto "valor formativo y personal" de su paso por la institución murciana.

Durante la jornada, las ponencias han analizado la evolución de la especialidad, desde la cirugía mínimamente invasiva hasta los retos actuales de la biología molecular y la inteligencia artificial, con el objetivo de poner estas herramientas al servicio del paciente.

En palabras del director del máster, Francisco Esparza, este entorno formativo ha logrado generar, con el paso de los años, "una gran familia".