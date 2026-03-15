Cerca de 800 desempleados recibieron en 2025 formación y orientación especializada para emprender a través del SEF

MURCIA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 787 personas desempleadas recibieron en 2025 formación y orientación gratuita para emprender gracias al programa específico que impulsa cada año la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), para apoyar a las personas que apuestan por el autoempleo para acceder o reincorporarse al mercado laboral.

En concreto, el SEF ofertó a lo largo del pasado año un total de 55 acciones formativas relacionadas con la creación de empresas y el emprendimiento.

A través de estas formaciones, desarrolladas por entidades acreditadas, las personas en desempleo con interés por emprender pueden adquirir los conocimientos necesarios para poner en marcha su idea empresarial con todas las garantías de viabilidad al abordar contenidos tan útiles como, por ejemplo, las diferentes vías de financiación a la que pueden recurrir para lanzar sus negocios, cómo realizar un plan de viabilidad o aproximarse a las nuevas técnicas de marketing digital, entre otros.

La directora general del SEF, Pilar Valero, subrayó que "desde el Gobierno regional estamos decididos a apoyar a las personas que apuesten por el autoempleo, y no sólo con ayudas económicas, sino también con formación y asesoramiento especializado para guiarles en sus primeros pasos, los más cruciales".

"Con el acompañamiento adecuado no sólo encontrarán el respaldo y la confianza que necesitan para emprender, sino también las herramientas necesarias para determinar si su idea de negocio es viable o no, así como los conocimientos iniciales para gestionarla", añadió Valero.

Estas acciones formativas se diferencian de los habituales cursos para desempleados en que, además de formación, ofrecen acciones de acompañamiento complementarias, como, por ejemplo, talleres, seminarios, jornadas o tutorización individualizada.

Las personas interesadas en realizar alguna de estas acciones pueden conocer toda la oferta formativa y las próximas fechas de inscripción en la sección 'Busco Formación' de la página web del SEF o con la aplicación SEF Móvil eligiendo la opción 'Emprendedores'.