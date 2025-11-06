Un ciclo de conferencias abordará los 50 años de la Monarquía española en San Javier - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

El 50 aniversario de la Monarquía en España será el objeto de un ciclo de conferencias organizadas por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Javier y coordinado por la periodista y catedrática de Lengua y Literatura, Belén Pardo.

El encargado de abrirlo es el diplomático Inocencio Arias el próximo jueves 13 de noviembre a las 20.00 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento, con una conferencia dedicada al aspecto internacional y el papel exterior de la monarquía española, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

La periodista y escritora, Marta Robles, visitará San Javier el 8 de enero de 2026, para abordar el papel más público y mediático de la familia real a lo largo de los últimos 50 años, en una conferencia con el título 'La Familia Real en portada: Evolución de los medios de comunicación durante cincuenta años de monarquía constitucional'.

Por último, el 12 de marzo, el catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Murcia, Francisco Javier Guillamón, se centrará en el papel del Rey emérito durante la transición con la ponencia 'Juan Carlos I: La experiencia histórica de la transición política'.

Todas las conferencias serán de acceso gratuito hasta completar aforo y tendrán lugar a las 20.00 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento de San Javier.

El concejal de Cultura, David Martínez, quien ha agradecido a Belén Pardo la organización de este ciclo, ha señalado que San Javier mantiene un lazo especial con la Monarquía por ser la sede de parte de la formación militar tanto del rey emérito como el rey Felipe VI y actualmente la princesa Leonor.

Belén Pardo, autora del libro 'Encuentros con Murcia: Una región en la vida del Príncipe de Asturias', quien ha seguido todas las visitas de la Familia Real a la Región de Murcia , ha señalado que "San Javier ha sido la entrada a la Región de la Familia Real".

La periodista ha recordado que la primera visita del rey emérito a la Región fue en 1958, mientras que el rey Felipe VI lo hizo en 1980, antes de estudiar en San Javier durante el curso 87-88. Por su parte, la primera visita de la princesa de Asturias fue en 2014 cuando asistió a los actos del 25 aniversario de la promoción su padre y ahora cumple su año de formación en la Academia General del Aire y del Espacio.

Tanto el edil David Martínez como la coordinadora del ciclo, Belén Pardo, han destacado la calidad de los conferenciantes y la oportunidad para repasar la transformación de la sociedad española en los últimos 50 años aprovechando el medio siglo de la actual monarquía española.

Pardo ha destacado una primera etapa relacionada con la Transición española hacia la consolidación de un régimen democrático y la etapa actual con el actual rey que "ha demostrado su sabiduría y cercanía con la gente, como hemos podido ver en tragedias como el volcán de la Palma o más recientemente con la DANA de Valencia".