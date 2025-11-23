El ciclo 'Femenino Plural' continúa este lunes con la conferencia de Isabel Barcelo Chico

MURCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Femenino Plural', coordinado por el Aula de Palabra y Pensamiento desde el Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cultura de la Univeridad de Murcia, continúa este lunes con la conferencia de Isabel Barcelo Chico.

La conferencia se suma a una serie de actividades que el ciclo viene celebrando desde el pasado 27 de octubre y que se desarrollarán hasta el 6 de marzo de 2026.

La siguiente actividad, tras la conferencia de este lunes, será el martes 25, en el Museo de la Ciudad de Murcia. Allí se celebrará un recital poético colectivo con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a partir de las 18.00 horas. En esta actividad colabora el propio museo junto al Aula de Palabra y Pensamiento, el Aula de Poesía, y la Unidad para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad de Murcia.