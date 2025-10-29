El X Ciclo Internacional de Órgano llenará de música la Catedral de Murcia durante el mes de noviembre

Presentación del X Ciclo Internacional de Órgano llenará de música la Catedral de Murcia durante el mes de noviembre - AYUNTAMIENTO MURCIA

MURCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Murcia volverá a ser escenario de uno de los eventos musicales más esperados del otoño cultural murciano, el X Ciclo Internacional de Órgano Murcia 2025, que se celebrará los jueves 6, 13, 20 y 27 de noviembre, a las 20.30 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo. Una actuación enmarcada en el proyecto estratégico 'Murcia Barroca', que busca poner en valor esta etapa en el municipio.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha presentado en rueda de prensa esta actividad, organizada por la Asociación de Amigos del Órgano de la Región de Murcia (Amaorm), en colaboración con el Cabildo de la Catedral de Murcia.

El ciclo reúne cada año a intérpretes de primer nivel internacional en torno al imponente órgano Merklin-Schütze (1857), una joya del patrimonio musical murciano y uno de los instrumentos sinfónicos más importantes de Europa.

El programa de esta décima edición contará con destacados organistas nacionales e internacionales. Así, el 6 de noviembre será el turno de José Luis Echechipía, organista del Monasterio de Leyre (Navarra), en colaboración con el CNDM; el día 13, David Cassan, organista titular de Saint-Etienne du Mont (París) y figura de referencia de la organería francesa; el día 20, Miguel Bernal, catedrático de órgano del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y organista titular de la basílica de San Francisco el Grande (Madrid); y el día 27, Willibald Guggenmos, concertista y director del Festival Internacional de Órgano de Augsburgo (Alemania).

Durante los conciertos, el público podrá disfrutar de la proyección en directo de los intérpretes en pantalla gigante, permitiendo apreciar de cerca la técnica y expresividad de los artistas.

Con nueve ediciones ya celebradas, el Ciclo Internacional de Órgano se ha consolidado como una cita cultural de referencia en la Región de Murcia y en el ámbito nacional.

Además de su valor artístico, el evento contribuye a la preservación y difusión del patrimonio musical de la ciudad y del órgano Merklin-Schütze, primer órgano sinfónico monumental instalado en España.

El ciclo, que ha contado con retransmisiones en Radio Clásica de RNE y menciones en revistas especializadas como Ritmo y Melómano, atrae cada año a un público entusiasta, con una creciente asistencia de visitantes de otras comunidades y países. Se puede ampliar información a través de la web 'https://asociacionmerklin.es/x-ciclo-internacional-de-organo'.

Avilés subraya que el objetivo de estos ciclos es "mantener vivo el legado del órgano como instrumento artístico y vehículo de difusión cultural, además de promover la colaboración entre músicos, organeros y curiosos del patrimonio musical, sin duda una cita única para disfrutar de esta actividad de 'Murcia Barroca' que cada año congrega a tantos amantes de la cultura".

El Ayuntamiento de Murcia, a través de su Concejalía de Cultura e Identidad, apoya la difusión de este ciclo como parte esencial del calendario cultural de la ciudad, que aúna tradición, excelencia artística y apertura internacional.