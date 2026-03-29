El CIMM mantiene abiertas sus puertas en 2026 para impulsar nuevos proyectos empresariales en Murcia

MURCIA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, que dirige Mercedes Bernabé, mantiene abierta durante 2026 la convocatoria para la selección de personas emprendedoras interesadas en acceder a las instalaciones y los servicios del Centro de Iniciativas Municipales de Murcia (CIMM), con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo empresarial en el municipio.

Esta decisión permite dar continuidad al procedimiento ya vigente, facilitando la ocupación de los espacios disponibles y la configuración de una lista de espera con proyectos viables, garantizando así una gestión eficiente de los recursos municipales destinados al emprendimiento.

"Mantener abierta esta convocatoria nos permite seguir acompañando a quienes deciden emprender en Murcia, facilitándoles espacios y recursos clave para poner en marcha y consolidar sus proyectos", ha señalado la concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé.

La convocatoria está dirigida tanto a personas físicas como jurídicas que cuenten con proyectos empresariales y deseen desarrollar su actividad en Murcia, ofreciéndoles acceso a infraestructuras y servicios especializados de apoyo al emprendimiento.

ESPACIOS ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DE LOS EMPRENDEDORES

El Centro de Iniciativas Municipales ofrece diferentes modalidades de alojamiento empresarial, incluyendo despachos, módulos de trabajo y espacios de coworking, adaptados a las distintas fases y necesidades de los proyectos emprendedores.

En la actualidad, el centro cuenta con 16 despachos, de los cuales 14 están ocupados, lo que refleja el alto nivel de demanda de este recurso municipal, manteniendo aún plazas disponibles para nuevos proyectos.

Además del acceso a instalaciones, el CIMM proporciona servicios de apoyo al emprendimiento, como asesoramiento y formación, contribuyendo al desarrollo, consolidación y crecimiento de las iniciativas empresariales alojadas.

El procedimiento de acceso contempla una valoración técnica de las solicitudes mediante un tribunal, que analiza la viabilidad de los proyectos conforme a criterios establecidos en la normativa reguladora, garantizando la transparencia y objetividad del proceso.

IMPULSO AL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR

Con esta medida, el Ayuntamiento "reafirma su compromiso con el emprendimiento, facilitando el acceso a infraestructuras, asesoramiento y recursos que favorecen la actividad económica". "Nuestro objetivo es seguir construyendo un ecosistema emprendedor dinámico, donde los emprendedores encuentren apoyo desde el primer momento y puedan desarrollar sus ideas con garantías", ha concluido la edil Bernabé.

El CIMM, ubicado en carretera de Churra, número 96, cuenta con 1.500 m2 de instalaciones diseñadas para satisfacer todas las necesidades del emprendedor. Con espacios funcionales y servicios adaptados, las instalaciones incluyen salas de formación y reuniones, salón de actos, sala de creatividad, despachos privados, espacio coworking y zona exterior.

Además, ofrece una amplia gama de servicios diseñados para apoyar a emprendedores y empresas en cada etapa de su desarrollo. Estos servicios no solo están disponibles para los emprendedores alojados en las instalaciones, sino también para cualquier persona con inquietudes en el mundo empresarial.

Todos los interesados pueden obtener más información a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Murcia, así como del teléfono 968 272167 y el correo electrónico cim@ayto-murcia.es.