Cinco carreteras de la red regional permanecen cortadas y en otras tres se pide precaución

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en su última actualización del estado de las carreteras de la red regional, realizada a las 3.30 horas, informaba del cierre al tráfico rodado de cinco carreteras y pedía precaución para la circulación en otras tres.

La vías que están cerradas son la RM-12, autovía La Manga en (Pks 0, 7 y 11); la RM-F33 en El Mojón, San Pedro del Pinatar; la ?RM-F54, en Cartagena; la ?RM-F29, en San Javier; y la ?RM-19 Autovía del Mar Menor, calzada dirección a Murcia (PK 24+500), en San Javier.

Por otro lado. hay que circular con precaución en las siguientes vías: la RM-F12, en Roldán; la RM-F14, en Torre Pacheco; y la ?RM-F35, en San Javier.