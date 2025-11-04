COEC celebra una jornada sobre digitalización e inteligencia empresarial

CARTAGENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

La Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) ha celebrado hoy una jornada centrada en los desafíos que plantean la digitalización y la gestión del talento en el ámbito empresarial bajo el lema 'Inteligencia Empresarial. Talento Humano y Tsunami Tech'. Entre los ponentes, han participado destacados expertos nacionales en Inteligencia Artificial, economía y liderazgo industrial.

Durante la inauguración, la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, ha puesto de manifiesto el "compromiso del Gobierno regional con la innovación, la transformación tecnológica y la retención del talento como ejes del nuevo modelo industrial de la Región de Murcia", según informaron fuentes del Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.

López Aragón ha subrayado que "Cartagena reúne las condiciones para liderar la revolución tecnológica de la Región, con un ecosistema industrial, científico y empresarial único en España", y ha reafirmado la voluntad del Gobierno regional de "seguir caminando junto a las empresas, eliminando barreras y apoyando su capacidad de inversión, innovación y crecimiento".

La consejera también ha destacado la inversión del Ejecutivo autonómico de 5,5 millones de euros para el futuro Centro de Formación de la Fremm en Cartagena y se ha referido al programa Caetra como "un ejemplo de colaboración público-privada que está posicionando a Cartagena como un hub tecnológico de referencia nacional".

Por su parte, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha explicado que el Ayuntamiento incorporará en 2026 un programa de microformaciones en inteligencia artificial y blockchain dirigido a trabajadores y emprendedores a través de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo.

El objetivo del itinerario formativo es "reforzar la transformación digital del tejido empresarial cartagenero con una oferta ágil y especializada que complemente la formación reglada de los centros de FP y la Universidad Politécnica de Cartagena".

La alcaldesa ha enmarcado esta iniciativa dentro de la estrategia de la Mesa de Formación para las Nuevas Industrias, un órgano de coordinación impulsado por el consistorio para adaptar los contenidos formativos a las necesidades reales del sector productivo. A través de este trabajo conjunto con las empresas, más de 1.600 alumnos se están formando actualmente en nuevas industrias mediante 30 acuerdos de microformación con prácticas y 40 convenios de formación profesional dual.

Además de las nuevas acciones previstas en IA y blockchain, el Ayuntamiento mantiene en marcha un ciclo sobre emprendimiento en ciberseguridad en el Centro de Empresas, también a través de la Agencia Local de Empleo.

Durante su intervención, Arroyo ha defendido que "la tecnología nos impulsa hacia el futuro, pero son las personas preparadas y motivadas quienes realmente generan el cambio". En este sentido, ha destacado la necesidad de combinar innovación y liderazgo, y ha felicitado a COEC por haber invitado al almirante del Arsenal, Alejandro Cuerda, como ponente, ya que, según ha afirmado, su perfil "representa el tipo de liderazgo basado en el ejemplo y la persuasión que también resulta útil en entornos empresariales".

La presidenta de la patronal, Ana Correa, ha destacado la necesidad de que el Gobierno regional, el local, el de España, y las confederaciones trabajen de forma conjunta, "para de esta forma poder ayudar a nuestras empresas a que se adapten, a formar a los trabajadores,a formar a los directivos, y a que todos podamos medirnos en este mundo digital en el que ya estamos inmersos".