Los comercios del Barrio de El Carmen se adelantan a la Navidad con '20 al Carmen', una campaña de bonos de descuento - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Comerciantes del Barrio del Carmen se adelanta a la Navidad y ha organizado la campaña '20 al Carmen' para incentivar las compras en los comercios del barrio durante la temporada previa a las festividades navideñas, promoviendo el consumo local y dinamizando la actividad económica de esta zona.

Desde hoy y hasta el 1 de diciembre, los primeros 500 usuarios que descarguen la aplicación unBlock y utilicen el bono en los comercios participantes, tras registrarse en la plataforma, recibirán un descuento de 10 euros. Este incentivo podrá canjearse en cualquiera de los 50 establecimientos adheridos a la campaña para compras superiores a 20 euros, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Para participar en esta iniciativa, los interesados deberán escanear el código QR negro disponible en los carteles y folletos promocionales del barrio con la cámara del teléfono móvil o directamente desde la aplicación unBlock.

Si el escaneo se realiza desde la cámara, el usuario será redirigido para descargar la aplicación. En caso de hacerlo desde la app, accederá directamente a las indicaciones necesarias para activar el bono. Una vez registrado, deberá pulsar "Activar tarjeta digital", introducir el código "20alcarmen" o escanear el QR rojo presente en los materiales promocionales. Tras validar el código, el usuario recibirá automáticamente un bono de 10 euros en su wallet de unBlock, listo para ser utilizado en los comercios del barrio.

Además, todos los usuarios que se registren y activen el bono dentro de la aplicación participarán automáticamente en el sorteo de premios adicionales. La información detallada sobre estos sorteos estará disponible tanto en las redes sociales de la Asociación de Comerciantes del Barrio del Carmen como en la propia plataforma.

La campaña '20 al Carmen' cuenta con un plan integral de comunicación que incluye cartelería en los establecimientos participantes, 'mupis' distribuidos por las principales calles del barrio y una destacada presencia en redes sociales. Con ello se busca llegar tanto a los vecinos de Murcia como a los visitantes que deseen disfrutar del ambiente del Barrio del Carmen mientras apoyan al comercio de proximidad.

"El Ayuntamiento de Murcia está comprometido con el fortalecimiento de nuestros comercios de proximidad, que son el corazón de la economía local. Campañas como esta no solo benefician a los comerciantes, sino que también promueven el consumo en establecimientos cercanos, ofreciendo ventajas a los compradores a través de bonos de descuento", ha destacado el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco.