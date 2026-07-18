Comienza el derribo de la fachada de la calle Leones para eliminar los últimos vestigios del terremoto de Lorca

El Ayuntamiento de Lorca inicia el derribo de la fachada de calle Leonés - AYUNTAMIENTO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

Los trabajos de demolición de la fachada situada en la calle Leonés de Lorca, la primera de las fachadas descatalogadas en el recinto histórico, comenzaron este pasado viernes. Su eliminación permitirá avanzar en la recuperación del casco antiguo y en el desarrollo de nuevos proyectos residenciales, entre ellos la construcción de vivienda pública destinada al alquiler asequible para jóvenes.

La actuación supone el primer paso tras la aprobación definitiva, por parte del Pleno Municipal, de la modificación puntual del Plan General Municipal de Ordenación que permitió eliminar la protección urbanística de varios inmuebles demolidos tras los terremotos de 2011 de los que únicamente permanecían sus fachadas apeadas, eliminando así uno de los últimos vestigios urbanísticos de aquella catástrofe.

"Hoy damos un paso muy importante porque comenzamos a transformar en hechos el trabajo administrativo y urbanístico realizado durante los últimos meses. El derribo de esta fachada simboliza el comienzo de la recuperación definitiva del casco histórico", ha destacado la edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca, María Hernández.

La edil ha explicado que este solar albergará un proyecto de vivienda pública del Ayuntamiento junto a la Comunidad Autónoma, consistente en la construcción de 11 viviendas y 11 plazas de aparcamiento destinadas al alquiler asequible para jóvenes de entre 18 y 35 años.

"Con esta actuación no solo eliminamos una imagen que durante quince años ha recordado las consecuencias de los terremotos, sino que abrimos la puerta a la construcción de nuevas viviendas para facilitar el acceso a los jóvenes y seguir devolviendo vida al casco histórico" ha señalado. Asimismo, ha apuntado que la política municipal de vivienda pasa por combinar la promoción pública con el impulso a la iniciativa privada para favorecer la edificación de los solares existentes en el recinto histórico.

El Ayuntamiento ha movilizado ya cerca de 4,8 millones de euros para la construcción de vivienda pública en las calles Selgas, Álamo y Leonés, como parte del proyecto de recuperación del recinto histórico declarado de interés regional por el Gobierno de la Región de Murcia.